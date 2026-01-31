Las obras en el estadio Monumental que llevarán su capacidad a más de 100.000 personas. Foto: Captura

River anunció días atrás un proyecto histórico, que refiere a la ampliación y el techado del estadio Monumental. Un nuevo video publicado en las últimas horas detalle los trabajos a realizar y cómo avanzará el proyecto en los próximos años.

El clip revela la construcción de una quinta bandeja, a través de columnas externas, así como también la instalación del techo sobre las tribunas. Este desarrollo ampliará la capacidad a más de 100.000 personas, una cifra destacada a nivel mundo.

River publicó el detalle de las remodelaciones en el Estadio Monumental. Video: X RiverPlate.

“De 4 a 5 bandejas. De 85.018 a 101.000 riverplatenses. Así se transforma el Mâs Monumental”, detallaron en las redes sociales del Millonario.

En orden, primero se colocarán las columnas externas alrededor del estadio, que servirán como base para la nueva bandeja que cubrirá todo el perímetro. Las butacas colocadas llevan los colores rojo y blanco, que harán una bandera con los tonos de River.

También se aclaró que el techo no cubrirá el campo de juego, con el objetivo de preservar su calidad.

El proyecto finalizaría en tres años, con una inversión de 100 millones de dólares. La buena noticia para los hinchas es que el dinero no saldrá del presupuesto que genera el fútbol, por lo que no hay riesgo acerca de la competencia en el primer nivel.

River: cómo se financiará las nuevas reformas en el estadio Monumental

River avanzará con un esquema de financiamiento de la obra en dos caminos.

Habrá un crédito a plazo con bancos internacionales, algo habitual en estos casos, con el desarrollo de una obra de esta magnitud.

El otro apoyo estará desde el área comercial, por lo que habrá nuevos acuerdos a través de activos estratégicos. Un protagonismo importante estará en la venta de derechos del nombre del estadio para los próximos diez años.

La obra será realizada por la empresa alemana Schlaich Bergermann und Partner, con experiencia en ingeniería de estructuras complejas. Su especialidad es el desarrollo de diseños eficientes y sustentables, destacando el ahorro de recursos y la integración de tecnologías energéticas innovadoras.

El presidente Di Carlo indicó que el estadio “tendrá capacidad para 101 mil personas y será uno de los tres más importantes del mundo. River demuestra que con inteligencia, foco, esfuerzo, trabajo y previsibilidad podemos crecer al nivel de los equipos más grandes del mundo”.

La obra culminará un proceso que inició en 2020 con la renovación del césped, siguió en 2022 con la inauguración de nuevas tribunas al ras del piso y tendrá en el nuevo anillo, que será soportado por 100 columnas, su cumbre arquitectónica.