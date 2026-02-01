Lionel Messi, Selección Argentina. Foto: REUTERS

Inter Miami le ganó 2-1 a Atlético Nacional de Medellín en un amistoso jugado en Colombia y sigue preparándose para el inicio de la temporada de la MLS, que comenzará en las próximas semanas.

Después del partido, Javier Mascherano habló con la prensa y se refirió a la posibilidad de que Lionel Messi juegue su sexto Mundial. Ante la pregunta “¿Ves a Messi en el Mundial?”, el exmediocampista fue directo: “Sí, ¿por qué no?”.

Javier Mascherano respondió si cree que Messi va a jugar el Mundial 2026. Video: redes sociales.

Con esa frase, Mascherano dio a entender que Messi podría estar presente como capitán de la Selección argentina en la Copa del Mundo que se disputará desde junio en Estados Unidos, México y Canadá, donde la Albiceleste defenderá el título. Sin embargo, el argentino todavía no confirmó oficialmente su participación en el torneo.

“Argentina lo va a afrontar de la mejor manera porque hace mucho tiempo que compite muy bien, tiene jugadores extraordinarios y, obviamente, como argentino, deseo que a nuestra selección le vaya realmente bien”, dijo Mascherano sobre las posibilidades de la Selección en el Mundial.

La agenda del Inter Miami será muy exigente, por lo que será clave cómo Mascherano administre los minutos de Messi, quien cumplirá 39 años durante el Mundial. “Me gusta acompañar a los jugadores y sobre todo saber cuáles son sus sensaciones. Nadie mejor que ellos conoce su cuerpo. Obviamente que nosotros tenemos maneras y vamos midiendo también para sugerirles cosas, pero al final es un ida y vuelta que hay que tener con los jugadores para conocer sus sensaciones. Tenemos un grupo bastante heterogéneo, con diferentes edades y realidades. Ahí es donde tenemos que tratar de encontrar un equilibrio”, expresó Mascherano.

Lionel Messi, campeón de la MLS con Inter Miami. Foto: IMAGN IMAGES via Reuters Connect

“Tener a Leo (Messi) nos permite hacer este tipo de giras por Sudamérica. Primero, por el plano deportivo y el roce que nos da jugar contra el campeón colombiano, en su casa, con este ambiente. Nos da la oportunidad de jugar partidos a los que quizás nosotros no estamos acostumbrados a jugar por el ambiente. Como club, esto hace que la marca Inter Miami se siga expandiendo en el mundo. Es un club que lleva seis años de vida y que en todos los lugares que va se vean tantas camisetas y se genere esa alegría, sobre todo que haya mucha gente que termine siguiendo al equipo, es importante. Claramente no sería posible si Leo no hubiera decidido jugar acá”, agregó.