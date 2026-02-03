Jack Doohan. Foto: X

La salida de Jack Doohan de la Fórmula 1 tuvo a Franco Colapinto como protagonista, ya que el argentino tomó su lugar en Alpine durante la primera parte de 2025 y semanas atrás se confirmó su desvinculación de la escudería. Sin embargo, en las últimas horas se anunció su regreso a la categoría.

Uno de los equipos que se prepara para la nueva temporada contrató al australiano en un rol en el que ya estuvo en Alpine: piloto de reserva.

Jack Doohan es el nuevo piloto de reserva de Haas. Foto: X F1

Jack Doohan fue contratado por una nueva escudería

Se trata de Haas, que apuesta a la breve experiencia que tuvo Doohan en F1 para sumar datos valiosos al equipo, además de que es un puesto que ya tuvo durante varias temporadas. Antes de saltar a la formación oficial, durante 2023 y 2024 ya fue piloto de pruebas en el equipo francés.

Además, sumó algunas carreras en Fórmula 1: debutó en el Gran Premio de Abu Dhabi 2024 y finalizó su participación en el Gran Premio de Emilia Romagna, donde tomó su lugar Colapinto.

Qué dijo Jack Doohan tras confirmarse su regreso a la F1

“Estoy encantado de unirme al equipo TGR Haas F1. Es el lugar ideal para continuar mi carrera en Fórmula 1″, expresó en declaraciones de prensa difundidas tras la noticia.

Welcoming Jack to the family 👋



We're excited to announce the signing of Australian Jack Doohan as our Official Reserve Driver for the 2026 season 🙌



The team will now hold two drivers in the reserve role with Jack joining Ryō Hirakawa in duties.#HaasF1 #F1 pic.twitter.com/CtO90MHCny — TGR Haas F1 Team (@HaasF1Team) February 3, 2026

Y sumó también: “Me gustaría dar las gracias al equipo por darme la oportunidad de crecer y afrontar juntos el gran reto de 2026. Estoy deseando empezar a trabajar con el equipo y colaborar para una temporada exitosa”.

Avao Komatsu, director del equipo Haas, indicó: “Personalmente, estoy muy ilusionado de que Jack se una a nosotros en el equipo, dado la solidez de su currículum y, por supuesto, su experiencia como piloto suplente en Fórmula 1.

El nuevo diseño de Haas para la temporada 2026 de Fórmula 1. Foto: X Haas

“La dedicación necesaria para mantenerse aficionado y preparado para competir mientras se aprende cómo funciona el equipo, etc., es un reto para cualquier piloto, especialmente para uno que obviamente sigue muy interesado en volver a competir a este nivel. He disfrutado conociendo a Jack y estamos deseando darle la bienvenida al equipo y beneficiarnos de sus aportaciones”, completó.

Cabe recordar que Haas repite alineación para la temporada 2026: Oliver Bearman y Esteban Ocon. Al igual que el resto de las escuderías, está atravesada por los cambios reglamentarios y los desafíos para hallar el mejor rendimiento del monoplaza.