Franco Colapinto, Alpine, Fórmula 1. Foto: X AlpineF1Team

Franco Colapinto cerró las primeras pruebas de pretemporada a bordo del Alpine A526. El piloto argentino no participó de la actividad de este jueves en Barcelona y su próximo paso estará en los tests de Bahrein.

Tras participar de las pruebas en Barcelona, el ex Williams dio sus sensaciones y dejó un mensaje esperanzador para sus fanáticos. Colapinto cumplió sus objetivos: corrió el lunes y miércoles, sin dañar el auto y sacando información importante de cara a la temporada.

Durante una entrevista con Sky Sports F1, Franco Colapinto indicó sus primeras sensaciones tras salir a la pista con su nuevo monoplaza de Alpine.

Qué dijo Colapinto sobre el Alpine A526

“Todavía estamos adaptándonos al auto y explorando sus límites, pero se siente rapidísimo en recta, lo cual es bueno”, comentó acerca del principal aspecto que notó del motor Mercedes, la principal novedad del equipo para 2026.

La primera jornada de Franco Colapinto al mando del nuevo Alpine. Video: Instagram.

De todos modos, Colapinto aclaró que el proceso de adaptación está lejos de completarse y marcó diferencias con el comportamiento del auto en curvas: “No se siente tan rápido en las curvas, hay menos grip y se va un tanto más lento allí”, explicó, comparándolo con el rendimiento del modelo 2025. También remarcó que la mayor potencia a la salida de las curvas exige mayor precisión: “Se vuelve más complicado acelerar y genera más deslizamiento”.

Respecto al trabajo realizado, el argentino valoró el enfoque del programa de pruebas de Alpine: “Hemos estado haciendo mucho, es todo muy nuevo para todos y esta prueba es muy valiosa para entender cómo funciona todo”. En ese sentido, explicó que se priorizó la fiabilidad, los stints largos y la comprensión del comportamiento del auto para ayudar a ingenieros y mecánicos a ajustar los sistemas.

El Alpine A526 de Franco Colapinto. Foto: X @F1

Colapinto completó un total de 106 vueltas entre sus dos días en pista, registró una bandera roja sin mayores complicaciones y marcó tiempos competitivos dentro del contexto de los ensayos.

Con el trabajo en Barcelona finalizado, su próximo desafío serán los test oficiales en Bahrein, dentro de un par de semanas, donde Alpine continuará con el desarrollo del A526 y el argentino buscará seguir afianzándose en esta nueva etapa.

Fórmula 1: cómo sigue el calendario de pruebas de pretemporada 2026