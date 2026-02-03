¿Cuál será el futuro deportivo de James Rodríguez a cinco meses del Mundial?

James Rodríguez atraviesa uno de los momentos más particulares e inciertos de su extensa carrera profesional. A los 34 años, el talentoso mediocampista colombiano se encuentra sin club tras quedar libre de León de México y, desde hace casi un mes, se entrena de manera individual en su casa, cuando restan apenas cinco meses para el inicio del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

James Rodríguez pretende estar en actividad de cara al Mundial. Foto: REUTERS

¿James Rodríguez a Platense?

En las últimas horas surgió una alternativa inesperada en el fútbol argentino. Según informó el periodista especializado César Luis Merlo en su cuenta de X, Platense recibió un ofrecimiento formal para incorporar al ex jugador del Real Madrid y Bayern Múnich. La posibilidad ya está sobre la mesa y el “Calamar” analiza distintas variables deportivas y económicas para evaluar si puede avanzar en una negociación de semejante impacto.

La dirigencia del club de Vicente López estudia la manera de sumar a James con el objetivo de disputar la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, un escenario que le permitiría al colombiano mantenerse competitivo en el más alto nivel sudamericano. Por ahora, no hubo definiciones, pero el simple interés generó sorpresa en el ambiente local.

No es la primera vez que el nombre de James Rodríguez aparece vinculado al fútbol argentino. En anteriores mercados de pases, tanto Boca como River sondearon su situación, especialmente tras sus salidas de Rayo Vallecano y San Pablo. Sin embargo, el volante ofensivo optó en aquel momento por continuar su carrera en el fútbol mexicano.

Aseguran que James Rodríguez podría ser nuevo jugador de Platense. Foto: X @caplatense

El último partido oficial de James fue el 8 de noviembre de 2025, cuando León cayó 2-1 ante Puebla. Desde entonces, acumula más de 80 días sin actividad competitiva y sigue sin encontrar un nuevo destino.

La situación preocupa también en Colombia. Figura y capitán del seleccionado, James fue determinante en la Copa América 2024, donde el equipo dirigido por Néstor Lorenzo alcanzó la final y cayó por la mínima ante Argentina. Hoy, su futuro inmediato es una incógnita y su lugar en la lista mundialista comienza a estar en duda si no logra continuidad en los próximos meses.