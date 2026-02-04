Franco Colapinto modeló la ropa de colección que utilizará Alpine en 2026:

Franco Colapinto modelando la nueva ropa de la escudería Alpine de Fórmula 1. Foto: Instagram @castore_sportswear

A pocos días del comienzo del Mundial de la Fórmula 1 2026, Franco Colapinto empieza a vivir su debut como piloto titular de Alpine también fuera de las pistas. El argentino fue uno de los protagonistas de la presentación oficial de la indumentaria que la escudería francesa usará durante toda la temporada, junto a su compañero Pierre Gasly.

Al mando de su Alpine A526, Colapinto volverá a competir el 7 y 8 de marzo en el Gran Premio de Australia, en el circuito de Albert Park. En la previa de esa primera fecha, el equipo dio a conocer su línea 2026, desarrollada por la marca británica Castore, que vestirá tanto a los pilotos como al personal técnico.

Franco Colapinto y Pierre Gasly modelando la nueva ropa de la marca Castore. Foto: Instagram @castore_sportswear

Según informaron Alpine y Castore en sus sitios oficiales, la colección incluye: remeras, chombas, buzos, camperas de medio cierre, rompevientos, camperas de abrigo, chalecos y distintos accesorios. Las prendas ya pueden adquirirse en euros, con conversión a moneda local.

En cuanto a los valores, la remera oficial cuesta 96 euros (alrededor de 163.000 pesos argentinos), la chomba 114 euros (unos 194.000 pesos), y el buzo 132 euros, cerca de 225.000 pesos al tipo de cambio actual.

La remera de Colapinto tiene un valor de $163.000, mientras que la chomba de Gasly cuesta $194.000. Foto: Instagram @castore_sportswear

Las camperas se ubican en el rango más alto de precios: tanto la de medio cierre como el chaleco valen 132 euros cada una, la campera de abrigo asciende a 138 euros (aproximadamente 235.000 pesos), y la rompeviento es la prenda más costosa de la colección, con un valor de 180 euros, equivalentes a unos 307.000 pesos.

De esta manera, los fanáticos de la F1 ya pueden acceder a la indumentaria oficial de Alpine a través de la página oficial de Castore y vestirse como Colapinto en la antesala de una temporada que marca un nuevo hito para el automovilismo argentino.

¿Qué es Castore?

Castore es una marca británica de ropa deportiva de alta gama, fundada en 2016 en Liverpool, por los hermanos Phil y Tom Beahon. La innovadora firma se centra en el rendimiento y la calidad premium. Además de Alpine, también viste a Haas y Red Bull en la F1.

Castore es una marca británica de ropa deportiva de alta gama, fundada en 2016 en Liverpool. Foto: Instagram @castore_sportswear

Asimismo, la marca británica se destaca por su presencia en otros deportes como el fútbol, donde viste a clubes de gran talla como: Everton, Newcastle United y Wolverhampton (Inglaterra), Athletic Bilbao (España) y Rangers (Escocia), entre otros.

Características y detalles de Castore