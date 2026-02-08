Con goles de Serrago, Romero y doblete de Russo. Foto: Cuenta oficial de Tigre

River sufrió una dura derrota frente a Tigre en el marco de la cuarta fecha de la Zona B del Torneo Apertura 2026 del fútbol argentino disputado este sábado 7 de febrero. El conjunto dirigido por Diego Dabove goleó 4 a 1 al Millonario en el Estadio Monumental con un desempeño muy superior en todas las líneas, desatando la bronca de los hinchas que terminaron silbando e insultando al equipo al finalizar el encuentro.

El Matador se puso en ventaja muy temprano con goles de Tiago Serrago y David Romero. En el complemento, con más errores defensivos de River, Ignacio Russo estampó un doblete que terminó de sellar la histórica victoria visitante. Además, el equipo que dirige Marcelo Gallardo tuvo una expulsión: Fausto Vera vio la tarjeta roja a los 59 minutos. Lautaro Rivero descontó para River cuando el partido estaba liquidado.

La caída de River de local cortó su invicto en el inicio del campeonato y generó un clima de frustración entre los hinchas y el cuerpo técnico. El equipo dirigido por Marcelo Gallardo no logró encontrar consistencia durante los 90 minutos y fue ampliamente superado por el conjunto de Diego Dabove, que con este resultado, se afirma como líder del grupo y da pelea por los primeros puestos.

Con goles de Serrago, Romero y doblete de Russo. Foto: Noticias Argentinas

Tanto Tigre como River llegaron invictos a este partido con siete puntos cada uno. El Matador, que venía de una victoria ante Racing, aprovechó esa confianza y la trasladó al campo para imponerse con autoridad. La contundente derrota planteó un desafío inmediato para el Millonario, que deberá dar vuelta la página rápidamente mientras piensa en su próximo compromiso frente a Argentinos Juniors de visitante el próximo jueves 12 de febrero a las 21.15. Por su parte, Tigre enfrentará a Aldosivi en su cancha el mismo día, pero a las 19.