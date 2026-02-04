Salas, Driussi y Colidio llevan más de 100 días sin marcar goles Foto: NA

River Plate cerró la primera seguidilla de partidos del año, con tres encuentros en siete días, y aparecen algunas señales que ilusionan a los hinchas, otras que recuerdan a los problemas del año pasado y un nuevo obstáculo en puertas que resulta alarmante: la falta de gol en el área rival.

La sequía de los delanteros millonarios es tal que, de los tres goles que gritaron los de la Banda Roja en partidos oficiales, ninguno fue hecho por atacantes. Quintero convirtió por duplicado frente a Gimnasia y Montiel hizo lo suyo contra Barracas Central.

Pero si extendemos el historial, los datos que aparecen tampoco son alentadores. Ningún delantero convirtió en los amistosos de pretemporada, ni en los últimos seis partidos del último torneo del fútbol argentino. El primer tanto de un atacante millonario aparece en la derrota por 2-1 contra Rosario Central, el 5 de octubre de 2025, firmado por Miguel Ángel Borja, que ya dejó el club.

Miguel Borja. Foto: NA

Cuándo fue el último gol de un delantero de River

De los actuales delanteros con los que Marcelo Gallardo cuenta en el banco, el último en convertir fue Maximiliano Salas, en los Cuartos de Final por Copa Argentina frente a Racing Club de Avellaneda, el 2 de octubre del año pasado, hace 123 días.

Es cierto que Ian Subiabre, el joven nacido en las inferiores riverplatenses, también convirtió en otro partido contra Racing, por los octavos de final del Torneo Clausura, pero el jugador no es un delantero nato y su posición varía dentro del campo de juego.

Sebastián Driussi, refuerzo que River fue a buscar a la MLS a principios del año pasado, convirtió por última vez el 21 de agosto de 2025, en un partido contra Libertad de Paraguay por los octavos de final de la Copa Libertadores, en el cual el Millonario terminó pasando por penales.

River no pasó del cero contra Barcelona de Ecuador en casa. Foto: Reuters/Agustín Marcarian.

Facundo Colidio no convierte un gol oficial desde el 19 de julio de 2025 y acumula 197 días sin marcar. Su último tanto fue en la victoria por 4-0 contra Instituto de visitante.

Agustín Ruberto, otra joya del club que no ha conseguido sumar minutos debido a una lesión grave que lo alejó de las canchas, mojó por última vez en la Primera División el 7 de febrero de 2024, en un partido por Copa Argentina contra Excursionistas.

Frente a la evidente falta de gol, Marcelo Gallardo fue interpelado por la prensa tras el empate del último partido y respondió: “No es que no queramos traer un delantero, no hay uno en el mercado que pueda venir y acoplarse a nuestro funcionamiento. No es traer por traer. Decir que River tiene que traer un 9 es una opinión facilista”.

Agustín Ruberto. Foto: Instagram @agustinruberto9

La lesión de Driussi agrava aún más la situación

No es solo que los delanteros anden con la pólvora mojada, sino que, además, las lesiones siguen asediando al plantel. Driussi sufrió un desgarro grado I en el isquiotibial izquierdo, lo cual motivó su salida durante el entretiempo en el último partido.

La llegada de Kendry Paez a River

En los últimos días se selló la llegada de Kendry Páez desde el Chelsea, y aunque el atacante no se caracteriza por ser un delantero de área, quizás pueda ayudar a solucionar los problemas ofensivos del Millonario, aunque aún resta su puesta a punto en el aspecto físico.