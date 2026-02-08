Un mes para el inicio de la Fórmula 1:

Franco Colapinto, piloto de Alpine. Foto: X @AlpineF1Team

Cada vez falta menos para el inicio de una nueva temporada de la Fórmula 1. A un mes del próximo comienzo, el Gran Premio de Australia tiene una curiosidad particularidad que involucra a Franco Colapinto. ¿Cuál? El argentino no corrió nunca en dicho circuito estando en la F1.

Tanto en Williams Racing como en Alpine, el joven pilarense se sumó a ambas escuderías una vez empezada la temporada. No obstante, Colapinto se perdió las carreras iniciales de cada campaña, entre ellas, el GP de Australia, que se lleva a cabo en la ciudad oceánica de Melbourne.

Franco Colapinto en el GP de Australia de Fórmula 2. Foto: X @BulletSportsMgt

Australia le trae buenos recuerdos a Franco, ya que fue uno de los primeros países que visitó como piloto de reserva de Alpine. Justamente, durante la transmisión oficial del GP de Australia 2025, las cámaras captaron la presencia del argentino quien, más tarde, reemplazó a Jack Doohan.

De esta manera, el pilarense de 22 años intentará conseguir sus primeros puntos con la escudería francesa en la máxima categoría del automovilismo, después un año complejo en Alpine, que decidió sacrificar toda la campaña 2025 para focalizarse en la futura temporada de 2026.

El antecedente negativo de Franco Colapinto en Australia

El último antecedente de Franco Colapinto en el Gran Premio de Australia data del 24 de marzo de 2024, cuando corrió en Fórmula 2 con la escudería neerlandesa MP Motorsport, y fue descalificado por incumplir un procedimiento en la largada del GP de Melbourne.

“El piloto de MP Motorsport, Franco Colapinto, fue descalificado de la carrera principal por una infracción técnica. Al inicio de la carrera, se descubrió que el coche 12 no había realizado el procedimiento de preparación de inicio de carrera”, detalló la sanción oficial de la FIA.

Franco Colapinto fue descalificado del GP de Australia de Fórmula 2. Foto: X @BulletSportsMgt

Y precisó el informe: “Los datos del coche 12 muestran que el piloto activó el procedimiento de puesta a punto de salida para la vuelta de formación. Sin embargo, el piloto del coche 12 no pulsó ambos botones para activar el procedimiento de puesta a punto de salida para el inicio de la carrera”.

Por este motivo, Colapinto, que había quedado en la última posición al inicio de la carrera, escaló y logró llegar séptimo, fue descalificado del GP de Australia de 2024 de Fórmula 2, en un circuito callejero que le sienta bien, pero que le trae malos recuerdos después de dicha sanción.

¿Cuándo empieza la Fórmula 1?

La temporada 2026 de la Fórmula 1 empieza el próximo domingo 8 de marzo con el Gran Premio de Australia, que se disputará en el circuito Albert Park, de Melbourne. Los fanáticos argentinos podrá ver la carrera a partir de las 01:00 de la madrugada.

Lando Norris, el último ganador del Gran Premio de Australia. Foto: Reuters

