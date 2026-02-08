Un mes para el inicio de la Fórmula 1: el último antecedente de Franco Colapinto en el Gran Premio de Australia
Tanto en Williams como en Alpine, el joven piloto argentino se sumó a ambas escuderías una vez empezada la temporada. Por ello, se perdió dicha carrera en la máxima categoría. Sin embargo, participó en el circuito callejero de Melbourne en Fórmula 2. Enterate cómo le fue aquella vez.
Cada vez falta menos para el inicio de una nueva temporada de la Fórmula 1. A un mes del próximo comienzo, el Gran Premio de Australia tiene una curiosidad particularidad que involucra a Franco Colapinto. ¿Cuál? El argentino no corrió nunca en dicho circuito estando en la F1.
Tanto en Williams Racing como en Alpine, el joven pilarense se sumó a ambas escuderías una vez empezada la temporada. No obstante, Colapinto se perdió las carreras iniciales de cada campaña, entre ellas, el GP de Australia, que se lleva a cabo en la ciudad oceánica de Melbourne.
Australia le trae buenos recuerdos a Franco, ya que fue uno de los primeros países que visitó como piloto de reserva de Alpine. Justamente, durante la transmisión oficial del GP de Australia 2025, las cámaras captaron la presencia del argentino quien, más tarde, reemplazó a Jack Doohan.
De esta manera, el pilarense de 22 años intentará conseguir sus primeros puntos con la escudería francesa en la máxima categoría del automovilismo, después un año complejo en Alpine, que decidió sacrificar toda la campaña 2025 para focalizarse en la futura temporada de 2026.
El antecedente negativo de Franco Colapinto en Australia
El último antecedente de Franco Colapinto en el Gran Premio de Australia data del 24 de marzo de 2024, cuando corrió en Fórmula 2 con la escudería neerlandesa MP Motorsport, y fue descalificado por incumplir un procedimiento en la largada del GP de Melbourne.
“El piloto de MP Motorsport, Franco Colapinto, fue descalificado de la carrera principal por una infracción técnica. Al inicio de la carrera, se descubrió que el coche 12 no había realizado el procedimiento de preparación de inicio de carrera”, detalló la sanción oficial de la FIA.
Y precisó el informe: “Los datos del coche 12 muestran que el piloto activó el procedimiento de puesta a punto de salida para la vuelta de formación. Sin embargo, el piloto del coche 12 no pulsó ambos botones para activar el procedimiento de puesta a punto de salida para el inicio de la carrera”.
Por este motivo, Colapinto, que había quedado en la última posición al inicio de la carrera, escaló y logró llegar séptimo, fue descalificado del GP de Australia de 2024 de Fórmula 2, en un circuito callejero que le sienta bien, pero que le trae malos recuerdos después de dicha sanción.
¿Cuándo empieza la Fórmula 1?
La temporada 2026 de la Fórmula 1 empieza el próximo domingo 8 de marzo con el Gran Premio de Australia, que se disputará en el circuito Albert Park, de Melbourne. Los fanáticos argentinos podrá ver la carrera a partir de las 01:00 de la madrugada.
Los días y horarios de las 30 carreras de la Fórmula 1 en 2026
- Gran Premio de Australia: domingo 8 de marzo a la 01:00
- Sprint del Gran Premio de China: sábado 14 de marzo a las 00:00
- Gran Premio de China: domingo 15 de marzo a las 04:00
- Gran Premio de Japón: domingo 29 de marzo a las 02:00
- Gran Premio de Baréin: domingo 12 de abril a las 12:00
- Gran Premio de Arabia Saudita: domingo 19 de abril a las 14:00
- Sprint del Gran Premio de Miami: sábado 2 de mayo a las 13:00
- Gran Premio de Miami: domingo 3 de mayo a las 17:00
- Sprint del Gran Premio de Canadá: sábado 23 de mayo a las 13:00
- Gran Premio de Canadá: domingo 24 de mayo a las 17:00
- Gran Premio de Mónaco: domingo 7 de junio a las 10:00
- Gran Premio de Barcelona: domingo 14 de junio a las 10:00
- Gran Premio de Austria: domingo 28 de junio a las 10:00
- Sprint del Gran Premio de Gran Bretaña: sábado 4 de julio a las 08:00
- Gran Premio de Gran Bretaña: domingo 5 de julio a las 11:00
- Gran Premio de Bélgica: domingo 19 de julio a las 10:00
- Gran Premio de Hungría: domingo 26 de julio a las 10:00
- Sprint del Gran Premio de Países Bajos: sábado 22 de agosto a las 07:00
- Gran Premio de Países Bajos: domingo 23 de agosto a las 10:00
- Gran Premio de Italia: domingo 6 de septiembre a las 10:00
- Gran Premio de España: domingo 13 de septiembre a las 10:00
- Gran Premio de Azerbaiyán: sábado 26 de septiembre a las 08:00
- Sprint del Gran Premio de Singapur: sábado 10 de octubre a las 06:00
- Gran Premio de Singapur: domingo 11 de octubre a las 09:00
- Gran Premio de Estados Unidos: domingo 25 de octubre a las 17:00
- Gran Premio de México: domingo 1 de noviembre a las 17:00
- Gran Premio de Brasil: domingo 8 de noviembre a las 14:00
- Gran Premio de Las Vegas: domingo 22 de noviembre a las 01:00
- Gran Premio de Qatar: domingo 29 de noviembre a las 13:00
- Gran Premio de Abu Dhabi: domingo 6 de diciembre a las 10:00