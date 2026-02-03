Williams presentó el diseño de su nuevo monoplaza para la próxima temporada de la Fórmula 1:

El Williams FW48 para la temporada 2026 de la Fórmula 1. Foto: X @WilliamsF1

Cada vez falta menos para el inicio de una nueva temporada de la Fórmula 1. Como es habitual en cada año, las escuderías cambian el diseño de su monoplaza que, para esta campaña, tendrá muchas novedades. En este contexto, llegó el turno de Williams Racing, quien presentó su FW46.

La escudería británica, donde debutó oficialmente Franco Colapinto en la F1, reveló este martes 3 de febrero el diseño que tendrá su monoplaza durante 2026. En el video presentación, se puede apreciar un predominante color azul suave en toda la carrocería del vehículo.

La presentación del monoplaza FW46 de Williams Racing para la temporada 2026 de la Fórmula 1. Créditos: X @WilliamsF1

Además del azul suave, el monoplaza FW46 tiene detalles celestes y grises en sus pontones laterales. Otro punto llamativo son los tapacubos, que recuerdan al diseño que utilizaron varios coches durante el Gran Premio de Las Vegas 2025, emulando una “ruleta de casino”.

No obstante, dentro del tapacubos llevan el sponsor de JackPot City, un casino español. Al igual que años anteriores, también mantiene su sponsor Duracell, la marca líder en pilas alcalinas, y Atlassian, la empresa líder en desarrollo de software, quien será su socio y sponsor principal.

El Williams FW48 utilizará tapacubos con forma de ruleta de casino. Foto: X @WilliamsF1

Por otro lado, Williams también presentó la indumentaria que llevarán sus dos pilotos titulares: el español Carlos Sainz Jr. y el tailandés Alex Albon, quienes llevarán un buzo antiflama de color blanco con una extensa línea lateral azul suave, similar a la del monoplaza FW46.

De esta manera, la escudería británica, comandada por James Vowles, intentará regresar a los primeros planos de la máxima categoría del automovilismo, donde posee nueve títulos de Constructores, uno menos que McLaren y siete menos que Ferrari, el máximo ganador de la historia.

