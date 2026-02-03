Williams presentó el diseño de su nuevo monoplaza para la próxima temporada de la Fórmula 1: “La espera terminó”
La escudería británica, ganadora de nueve títulos de Constructores, reveló la “skin” del coche que conducirán Carlos Sainz Jr. y Alex Albon durante 2026. Un azul suave se destaca en toda la carrocería del flamante FW46. Mirá las imágenes.
Cada vez falta menos para el inicio de una nueva temporada de la Fórmula 1. Como es habitual en cada año, las escuderías cambian el diseño de su monoplaza que, para esta campaña, tendrá muchas novedades. En este contexto, llegó el turno de Williams Racing, quien presentó su FW46.
La escudería británica, donde debutó oficialmente Franco Colapinto en la F1, reveló este martes 3 de febrero el diseño que tendrá su monoplaza durante 2026. En el video presentación, se puede apreciar un predominante color azul suave en toda la carrocería del vehículo.
Además del azul suave, el monoplaza FW46 tiene detalles celestes y grises en sus pontones laterales. Otro punto llamativo son los tapacubos, que recuerdan al diseño que utilizaron varios coches durante el Gran Premio de Las Vegas 2025, emulando una “ruleta de casino”.
No obstante, dentro del tapacubos llevan el sponsor de JackPot City, un casino español. Al igual que años anteriores, también mantiene su sponsor Duracell, la marca líder en pilas alcalinas, y Atlassian, la empresa líder en desarrollo de software, quien será su socio y sponsor principal.
Por otro lado, Williams también presentó la indumentaria que llevarán sus dos pilotos titulares: el español Carlos Sainz Jr. y el tailandés Alex Albon, quienes llevarán un buzo antiflama de color blanco con una extensa línea lateral azul suave, similar a la del monoplaza FW46.
De esta manera, la escudería británica, comandada por James Vowles, intentará regresar a los primeros planos de la máxima categoría del automovilismo, donde posee nueve títulos de Constructores, uno menos que McLaren y siete menos que Ferrari, el máximo ganador de la historia.
Las fechas de presentación de cada escudería de la Fórmula 1
- 8 de febrero: Cadillac
- 9 de febrero: McLaren
- 9 de febrero: Aston Martin
Los días y horarios de las 30 carreras de la Fórmula 1 en 2026
- Gran Premio de Australia: domingo 8 de marzo a la 01:00
- Sprint del Gran Premio de China: sábado 14 de marzo a las 00:00
- Gran Premio de China: domingo 15 de marzo a las 04:00
- Gran Premio de Japón: domingo 29 de marzo a las 02:00
- Gran Premio de Baréin: domingo 12 de abril a las 12:00
- Gran Premio de Arabia Saudita: domingo 19 de abril a las 14:00
- Sprint del Gran Premio de Miami: sábado 2 de mayo a las 13:00
- Gran Premio de Miami: domingo 3 de mayo a las 17:00
- Sprint del Gran Premio de Canadá: sábado 23 de mayo a las 13:00
- Gran Premio de Canadá: domingo 24 de mayo a las 17:00
- Gran Premio de Mónaco: domingo 7 de junio a las 10:00
- Gran Premio de Barcelona: domingo 14 de junio a las 10:00
- Gran Premio de Austria: domingo 28 de junio a las 10:00
- Sprint del Gran Premio de Gran Bretaña: sábado 4 de julio a las 08:00
- Gran Premio de Gran Bretaña: domingo 5 de julio a las 11:00
- Gran Premio de Bélgica: domingo 19 de julio a las 10:00
- Gran Premio de Hungría: domingo 26 de julio a las 10:00
- Sprint del Gran Premio de Países Bajos: sábado 22 de agosto a las 07:00
- Gran Premio de Países Bajos: domingo 23 de agosto a las 10:00
- Gran Premio de Italia: domingo 6 de septiembre a las 10:00
- Gran Premio de España: domingo 13 de septiembre a las 10:00
- Gran Premio de Azerbaiyán: sábado 26 de septiembre a las 08:00
- Sprint del Gran Premio de Singapur: sábado 10 de octubre a las 06:00
- Gran Premio de Singapur: domingo 11 de octubre a las 09:00
- Gran Premio de Estados Unidos: domingo 25 de octubre a las 17:00
- Gran Premio de México: domingo 1 de noviembre a las 17:00
- Gran Premio de Brasil: domingo 8 de noviembre a las 14:00
- Gran Premio de Las Vegas: domingo 22 de noviembre a las 01:00
- Gran Premio de Qatar: domingo 29 de noviembre a las 13:00
- Gran Premio de Abu Dhabi: domingo 6 de diciembre a las 10:00