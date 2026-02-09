Claudio Úbeda, director técnico de Boca Juniors. Foto: NA

La derrota de Boca 1-2 ante Vélez por la fecha 4 del Torneo Apertura obligó al entrenador Claudio Úbeda a tomar una drástica decisión.

Pese a que el próximo encuentro del “Xeneize” será el fin de semana, el DT decidió que el plantel no tenga el lunes libre y se entrene con normalidad.

Velez vs Boca. Foto: X @Velez

“Hoy no fue un buen partido, creo que no es una excusa decir que el fútbol argentino es competitivo y todos se hacen fuertes de local y se compite de igual a igual en todas las canchas. No tuvimos el rendimiento que esperábamos”, declaró Úbeda tras la derrota en Liniers.

Y añadió: “Lógico que esté preocupado porque Boca tiene salir a ganar en todos lados y jugar de otra manera, mucho mejor de lo que hicimos hoy. Nos faltó un poco más de juego, más de intención de ataque y es por eso que estamos preocupados”.

Ante la consulta sobre cómo escapar de este difícil momento, el “Sifón” fue claro: “Ganando. La única manera es mostrando una gran actitud y ganando lo más rápido posible. El próximo partido en casa hay que ganarlo y tratar de volver a la senda en la que estuvimos el año pasado. Es la única manera para revertir situaciones complejas”.

Claudio Úbeda, técnico de Boca Juniors. Foto: NA (Damián Dopacio).

De esta manera, Boca vuelve a las prácticas este lunes en el Predio de Ezeiza con la mira puesta en mejorar de cara al domingo, cuando enfrente a Platense en La Bombonera, por la fecha 5 de la Zona A del Torneo Apertura.

Juan Barinaga salió lesionado en el partido ante Vélez

La derrota 1-2 ante Vélez no solo trajo preocupación por el lado futbolístico, sino que también sumó a un nuevo lesionado: Juan Barinaga.

A los 26 minutos del segundo tiempo, el lateral derecho empezó a renguear e inmediatamente hizo gestos la banco de suplentes.

Fue entonces cuando el entrenador Claudio Úbeda dispuso el ingreso de Marcelo Weigandt, quien volvió al “Xeneize” tras su paso por el Inter Miami de Lionel Messi.

La de Barinaga se suma a las lesiones de: Carlos Palacios, Edinson Cavani, Milton Giménez, Alan Velasco, Lucas Janson, Ander Herrera, Exequiel Zeballos y Rodrigo Battaglia.