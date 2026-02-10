La nueva camiseta alternativa de Boca. Foto: X/@BocaJrsOficial

Boca Juniors está de estreno: presentó su nueva camiseta alternativa para la temporada 2026, un lanzamiento que combina identidad barrial y la tradición xeneize.

Esta nueva camiseta, con predominio blanco, mantiene a su vez los tradicionales colores azul y amarillo que caracterizan al club de La Ribera, inspirados en murales que adornan el barrio de La Boca.

El ídolo de Boca, Leandro Paredes, con la nueva indumentaria. Foto: X/@BocaJrsOficial

La presentación de la nueva camiseta alternativa de Boca

En el video oficial que la marca Adidas -patrocinadora del club- utilizó para presentar la nueva casaca, se puede ver a varios jugadores del plantel actual del Xeneize como su emblema, Leandro Paredes, y también grandes referencias como Exequiel Zeballos, Ander Herrera, Miguel Merentiel, Milton Delgado, Lautaro Blanco y Edinson Cavani.

Presentación de la nueva camiseta alternativa de Boca. Video: X/@BocaJrsOficial

También participaron las jugadoras Camila Gómez Ares, Belén Pokoracky, Camila Troncoso y Lola Ruffini que formaron parte de la campaña publicitaria, reforzando la visibilidad del equipo femenino.

La camiseta se completa con shorts y medias a juego, manteniendo la línea cromática y el lema “DALE BOCA DALE” en el dorso del cuello, un detalle que replica los mensajes presentes en los murales del barrio.

Parte del plantel de Boca con la nueva camiseta. Foto: X/@BocaJrsOficial

¿Cuánto cuesta la nueva camiseta alternativa de Boca?

La equipación está disponible para su compra desde este martes 10 de febrero a través de la aplicación y la web oficial de la marca, en Boca Shop y Bitega Xeneize, y próximamente en comercios minoristas autorizados.

Los precios anunciados incluyen $219.999 para la versión jugador y $149.999 para la versión hincha de la camiseta.

Los shorts cuestan $109.999 y $74.999, respectivamente, mientras que las medias se venden a $21.999.

Boca de estreno: así es la nueva camiseta, pantalón y medias alternativas. Foto: X/@BocaJrsOficial

Con esta camiseta alternativa, Boca Juniors no solo apuesta a un diseño innovador que rinde homenaje a su barrio, sino también a consolidar el espíritu de unidad y compromiso dentro del equipo, mientras se prepara para una temporada exigente en el torneo local y competencias internacionales.