Juan Román Riquelme, presidente de Boca Juniors. Foto: NA.

Boca sufrió un duro golpe ante Vélez, ya que cayó por 2 a 1 como visitante y se encendieron algunas alarmas por el rendimiento del equipo, en especial cuando juega fuera de La Bombonera. La situación no le resultó indiferente a Juan Román Riquelme, por lo que el presidente tomó una tajante decisión.

Cabe recordar que, originalmente, el plantel del Xeneize tenía una jornada de descanso este lunes. Sin embargo, ante el resultado, Claudio Úbeda optó por cancelar el día libre y que haya entrenamientos para revertir la imagen.

Conferencia de prensa de Juan Román Riquelme en Boca. Foto: Telam.

La decisión de Juan Román Riquelme tras la derrota de Boca ante Vélez

Luego del entrenamiento del turno tarde, se conoció que Riquelme acudió al vestuario para reunirse con el cuerpo técnico y los jugadores.

Este lunes, los jugadores que participaron de la derrota ante Vélez completaron trabajos de recuperación, mientras que hubo mayor intensidad para los que no sumaron minutos en el José Amalfitani.

Luego de estos trabajos, Juan Román Riquelme decidió encontrarse con figuras importantes para dar su punto de vista. Leandro Paredes, Agustín Marchesín y Miguel Merentiel fueron algunos de los jugadores presentes, además de los integrantes del cuerpo técnico.

Claudio Úbeda, director técnico de Boca Juniors. Foto: NA

Distintas fuentes apuntaron que la charla duró solamente unos minutos, aunque fueron suficientes para marcar su descontento por el presente de Boca. Luego de que cada una de las partes haya dado su punto de vista, hubo un acuerdo para dar lo mejor de cara a lo que viene.

Cabe recordar que el presidente de Boca ya ha realizado charlas de esta clase cuando las cosas no iban bien. La última vez se había dado a mitad de 2025, cuando el Xeneize alcanzó una racha histórica de partidos sin poder ganar.

“Lógico que esté preocupado porque Boca tiene salir a ganar en todos lados y jugar de otra manera, mucho mejor de lo que hicimos hoy. Nos faltó un poco más de juego, más de intención de ataque y es por eso que estamos preocupados”, había expresado Úbeda el domingo tras la caída ante Vélez.

Velez vs Boca. Foto: X @Velez

El calendario indica que el próximo desafío para Boca estará el domingo desde las 19, como local ante Platense. Y se darán otros dos partidos en La Bombonera seguidos, por cuestiones de calendario: recibirá a Racing y Gimnasia de Mendoza en las próximas fechas.

Hasta el momento, el Xeneize acumula seis puntos tras cuatro fechas jugadas en el Torneo Apertura 2026.