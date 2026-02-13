Franco Colapinto suma vueltas en el nuevo Alpine: terminó sexto en otra jornada de tests de pretemporada en Bahréin
El piloto argentino encontró mejores sensaciones con su monoplaza. El mejor tiempo de la sesión fue para George Russel.
Franco Colapinto encontró mejores sensaciones con su Alpine en la primera sesión de una nueva jornada de tests de pretemporada de la Fórmula 1 en Bahréin.
El argentino dio de 66 vueltas, registró un mejor tiempo de 1:36,874 y terminó sexto, en una gran posición luego de un mala jornada de miércoles.
El mejor tiempo de la sesión fue para George Russell (Mercedes), gracias a su vuelta en 1:33,918, mientras que lo escoltaron Lewis Hamilton (Ferrari) y Max Verstappen (Red Bull).
El top 5 lo completaron Oliver Bearman (Haas) y Oscar Piastri (McLaren).
Por otra parte, por debajo de Colapinto finalizaron Carlos Sainz Jr. (Williams), Liam Lawson (Racing Bulls), Gabriel Bortoleto (Audi), Lance Stroll (Aston Martin) y Valtteri Bottas (Cadillac).