Franco Colapinto en las pruebas de pre temporada de la Fórmula 1. Foto: REUTERS

Franco Colapinto encontró mejores sensaciones con su Alpine en la primera sesión de una nueva jornada de tests de pretemporada de la Fórmula 1 en Bahréin.

El argentino dio de 66 vueltas, registró un mejor tiempo de 1:36,874 y terminó sexto, en una gran posición luego de un mala jornada de miércoles.

El mejor tiempo de la sesión fue para George Russell (Mercedes), gracias a su vuelta en 1:33,918, mientras que lo escoltaron Lewis Hamilton (Ferrari) y Max Verstappen (Red Bull).

El top 5 lo completaron Oliver Bearman (Haas) y Oscar Piastri (McLaren).

Por otra parte, por debajo de Colapinto finalizaron Carlos Sainz Jr. (Williams), Liam Lawson (Racing Bulls), Gabriel Bortoleto (Audi), Lance Stroll (Aston Martin) y Valtteri Bottas (Cadillac).