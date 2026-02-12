Franco Colapinto, Alpine. Foto: X AlpineF1Team

Franco Colapinto fue parte de las pruebas de pretemporada de Fórmula 1 en Bahrein este miércoles, con una complicación en el monoplaza que cambió su plan de trabajo. Mientras Alpine afronta la segunda jornada de esta actividad, el argentino no participará este jueves y hay una explicación.

Test de pretemporada en Bahrein: por qué no sale a pista Franco Colapinto este jueves

Más allá de que el auto haya presentado un problema que obligó a sacar la bandera roja este miércoles, la escudería ya tenía programada su actividad para el jueves sin la presencia del ex Williams.

Franco Colapinto en los test de pretemporada de Fórmula 1 en Bahréin. Foto: Reuters (Jakub Porzycki)

Con respecto a lo ocurrido durante las pruebas del miércoles, Alpine no dio explicaciones pero sí indicó que Colapinto dio 28 vueltas durante el turno mañana, en los que pudo sumar 151 kilómetros valiosos de cara al inicio de temporada.

El cronograma del equipo indica que Pierre Gasly trabajará durante toda la jornada del jueves en ambos turnos, tras estar al volante en la tarde del primer día. Con respecto a Franco Colapinto, volverá a trabajar el viernes, donde formará parte de ambos turnos.

Este viernes, el cronograma indica que volverá a haber una división por turnos: una sesión matutina entre las 4 a 8 (hora argentina y una sesión vespertina entre las 9 a 13, donde se transmitirá únicamente la última hora.

Los datos del primer día de Franco Colapinto en los tests en Bahrein. Foto: X AlpineF1Team

Cabe recordar que hay otra edición de las pruebas de pretemporada antes de que comience la actividad oficial de Fórmula 1. Entre el miércoles 18 y el viernes 20 de febrero, las escuderías volverían al Circuito Internacional de Bahrein para trabajar durante las ocho horas que tendrán a disposición, con el objetivo de afinar detalles en sus autos.

