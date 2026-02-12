Fórmula 1: por qué no salió a pista Colapinto en el segundo día de pruebas de pretemporada
El piloto de Alpine no está dentro del plan de trabajo de la escudería en la segunda jornada. Los motivos, en la nota.
Franco Colapinto fue parte de las pruebas de pretemporada de Fórmula 1 en Bahrein este miércoles, con una complicación en el monoplaza que cambió su plan de trabajo. Mientras Alpine afronta la segunda jornada de esta actividad, el argentino no participará este jueves y hay una explicación.
Test de pretemporada en Bahrein: por qué no sale a pista Franco Colapinto este jueves
Más allá de que el auto haya presentado un problema que obligó a sacar la bandera roja este miércoles, la escudería ya tenía programada su actividad para el jueves sin la presencia del ex Williams.
Con respecto a lo ocurrido durante las pruebas del miércoles, Alpine no dio explicaciones pero sí indicó que Colapinto dio 28 vueltas durante el turno mañana, en los que pudo sumar 151 kilómetros valiosos de cara al inicio de temporada.
El cronograma del equipo indica que Pierre Gasly trabajará durante toda la jornada del jueves en ambos turnos, tras estar al volante en la tarde del primer día. Con respecto a Franco Colapinto, volverá a trabajar el viernes, donde formará parte de ambos turnos.
Este viernes, el cronograma indica que volverá a haber una división por turnos: una sesión matutina entre las 4 a 8 (hora argentina y una sesión vespertina entre las 9 a 13, donde se transmitirá únicamente la última hora.
Cabe recordar que hay otra edición de las pruebas de pretemporada antes de que comience la actividad oficial de Fórmula 1. Entre el miércoles 18 y el viernes 20 de febrero, las escuderías volverían al Circuito Internacional de Bahrein para trabajar durante las ocho horas que tendrán a disposición, con el objetivo de afinar detalles en sus autos.
Los días y horarios de las 30 carreras de la Fórmula 1 en 2026
- Gran Premio de Australia: domingo 8 de marzo a la 01:00
- Sprint del Gran Premio de China: sábado 14 de marzo a las 00:00
- Gran Premio de China: domingo 15 de marzo a las 04:00
- Gran Premio de Japón: domingo 29 de marzo a las 02:00
- Gran Premio de Baréin: domingo 12 de abril a las 12:00
- Gran Premio de Arabia Saudita: domingo 19 de abril a las 14:00
- Sprint del Gran Premio de Miami: sábado 2 de mayo a las 13:00
- Gran Premio de Miami: domingo 3 de mayo a las 17:00
- Sprint del Gran Premio de Canadá: sábado 23 de mayo a las 13:00
- Gran Premio de Canadá: domingo 24 de mayo a las 17:00
- Gran Premio de Mónaco: domingo 7 de junio a las 10:00
- Gran Premio de Barcelona: domingo 14 de junio a las 10:00
- Gran Premio de Austria: domingo 28 de junio a las 10:00
- Sprint del Gran Premio de Gran Bretaña: sábado 4 de julio a las 08:00
- Gran Premio de Gran Bretaña: domingo 5 de julio a las 11:00
- Gran Premio de Bélgica: domingo 19 de julio a las 10:00
- Gran Premio de Hungría: domingo 26 de julio a las 10:00
- Sprint del Gran Premio de Países Bajos: sábado 22 de agosto a las 07:00
- Gran Premio de Países Bajos: domingo 23 de agosto a las 10:00
- Gran Premio de Italia: domingo 6 de septiembre a las 10:00
- Gran Premio de España: domingo 13 de septiembre a las 10:00
- Gran Premio de Azerbaiyán: sábado 26 de septiembre a las 08:00
- Sprint del Gran Premio de Singapur: sábado 10 de octubre a las 06:00
- Gran Premio de Singapur: domingo 11 de octubre a las 09:00
- Gran Premio de Estados Unidos: domingo 25 de octubre a las 17:00
- Gran Premio de México: domingo 1 de noviembre a las 17:00
- Gran Premio de Brasil: domingo 8 de noviembre a las 14:00
- Gran Premio de Las Vegas: domingo 22 de noviembre a las 01:00
- Gran Premio de Qatar: domingo 29 de noviembre a las 13:00
- Gran Premio de Abu Dhabi: domingo 6 de diciembre a las 10:00