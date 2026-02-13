La estadística que preocupa a los hinchas de River:

Decenas de títulos, victorias ante Boca, una estatua y la vuelta con gloria a Núñez. El hincha millonario esperaba la vuelta de Marcelo Gallardo tras un ciclo cumplido de Martín Demichelis y el sueño de “volver a ser” se repetía en las tribunas del Monumental.

Sin embargo, los triunfos no acompañaron al Muñeco y hoy River se encuentra inmerso en una crisis que preocupa a los mismos fanáticos que celebraron la vuelta de su ídolo máximo.

Con la segunda derrota en fila, el Mundo River se encuentra en una grieta impensada meses atrás: algunos mantienen la fe intacta en Napoleón, posiblemente el mejor entrenador del fútbol argentino, y aseguran que solo un técnico con su espalda y sabiduría pueden revertir este mal momento.

Sin embargo, otros se expresan en las redes sociales y hablan de un ciclo cumplido. Gastos millonarios por jugadores que no estuvieron a la altura, poca respuesta de los futbolistas y manotazos de ahogado con juveniles que luego terminan perdiendo terreno.

Los datos que generaron la preocupación

Los últimos meses de River fueron preocupantes: eliminado en la lucha por el título y afuera de la Copa Libertadores 2026, el Millonario sufrió y perdió 11 de los últimos 18 partidos que disputó.

Si tenemos en cuenta la eliminación de la Copa Argentina por penales ante Independiente Rivadavia, el número asciende a 12.

Además, la falta de reacción del conjuto de Núñez se puede ver reflejado en que no remonta un resultado desde 2024.

En los últimos 18 partidos que comenzó perdiendo, en solo cinco pudo rescatar un empate y en los restantes, se fue al vestuario con las manos vacías.

En tanto, en las últimas 10 veces en la que el rival se puso en ventaja, el equipo del Muñeco se fue derrotado.

La racha negra de River

Liga Profesional 2024 - Fecha 21 - 21/11: Independiente Rivadavia 2-1 River Liga Profesional 2024 - Fecha 27 14/12: Racing 1-0 River Torneo Apertura 2025 - Fecha 1- 25/01: Platense 1-1 River Torneo Apertura 2025 - Fecha 8 - 01/03: River 0-2 Estudiantes Torneo Apertura 2025 - Fecha 11 - 29/03: River 2-2 Rosario Central Torneo Apertura 2025 - Fecha 13- 13/04: River 1-1 Talleres Copa Libertadores 2025 - Grupos - 23/04: River 2-2 Independiente del Valle Torneo Apertura 2025 - Cuartos de final - 20/05: River 1-1 Platense (derrota por penales). Mundial de Clubes 2025 - Grupos- 25/06: River 0-2 Inter Copa Libertadores 2025 - Cuartos de final - 17/09: River 1-2 Palmeiras Torneo Clausura 2025 - Fecha 9 - 20/09: Atlético Tucumán 2-0 River Torneo Clausura 2025 - Fecha 10 - 28/09: River 1-2 Riestra Torneo Clausura 2025 - Fecha 12 - 12/10: River 0-1 Sarmiento Torneo Clausura 2025 - Fecha 14- 02/11: River 0-1 Gimnasia Torneo Clausura 2025 - Fecha 15 - 09/11: Boca 2-0 River Torneo Clausura 2025 - Octavos de final - 24/11: Racing 3-2 River Torneo Apertura 2026 - Fecha 4- 07/02: River 1-4 Tigre Torneo Apertura 2026 - Fecha 5 - 12/02: Argentinos Juniors 1-0 River

