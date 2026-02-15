Franco Colapinto y Pierre Gasly de la escudería Alpine de Fórmula 1. Foto: Instagram @castore_sportswear

Pierre Gasly, piloto de Alpine F1 Team y compañero de Franco Colapinto, se mostró expectante de cara al inicio de la temporada 2026 de Fórmula 1 y dejó una frase que despertó la curiosidad de los fanáticos: “¿Las largadas? Bueno, les aconsejo que estén frente al televisor para Australia, porque podría ser una largada que todo el mundo recordará”.

El Gran Premio de Australia, primera fecha del calendario, se disputará el domingo 8 de marzo, y Gasly anticipa que no será un inicio sencillo para los equipos. Consultado sobre el motivo de su comentario, el francés admitió entre risas: “Bueno, ya veremos. Yo mismo no estoy muy seguro”, y añadió que las largadas “seguramente van a ser más complicadas que antes”, haciendo referencia a los autos con reglamento técnico renovado que estrenará la categoría.

Pierre Gasly, piloto de Fórmula 1.

Gasly y su adaptación a los nuevos monoplazas

Gasly profundizó sobre la adaptación a los nuevos monoplazas, remarcando que apenas dos semanas de pruebas no serán suficientes para asimilar todas las novedades. “Creo que dentro de unas semanas o unos meses todos encontraremos la manera de simplificar las cosas, pero por ahora se ve claramente que no será fácil en Australia”, explicó, dejando en claro que los pilotos deberán afrontar un desafío técnico y estratégico desde la primera carrera.

La dificultad de los autos de Fórmula 1. Foto: Reuters (Jakub Porzycki)

Además, el ganador del Gran Premio de Italia 2020 apuntó que la prioridad inicial estará en la fiabilidad de los autos: “En Australia, la prioridad número uno será simplemente la fiabilidad y la capacidad de terminar la carrera. Y, aunque parezca algo básico, no es algo que hubiéramos dicho en el pasado con los F1 anteriores, porque estos coches son extremadamente complejos”.

Con estas declaraciones, Gasly pone en perspectiva que la primera carrera de la temporada será un verdadero test para pilotos y equipos, donde más allá de las posiciones, la supervivencia y el entendimiento de los nuevos autos marcarán el rumbo de la temporada 2026.