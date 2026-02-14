Franco Colapinto en los test de pretemporada de Bahrein. Foto: REUTERS

La Fórmula 1 está atravesada en 2026 por un cambio de reglamento que resulta uno de los más grandes de la historia. Los pilotos se manifestaron sobre los cambios a los que se deben adaptar, con una mayor lentitud al manejar producto de la importancia de la electricidad en el monoplaza. Un video de Franco Colapinto lo deja en evidencia.

Durante la actividad de los test de pretemporada en el Circuito Internacional de Bahrein, la transmisión tomó el comportamiento del Alpine y la capacidad para acelerar que tiene, que está atada a la energía acumulada en curvas y frenadas.

Franco Colapinto en los test de pretemporada de Fórmula 1 en Bahréin. Foto: Reuters (Jakub Porzycki)

El video de Franco Colapinto que muestra los cambios en Fórmula 1

En concreto, un video de la cámara onboard del auto de Franco Colapinto sirve como ejemplo acerca del cambio en los autos.

La vuelta de Franco Colapinto en los test de pretemporada de Bahrein. Video: X FoxSportsArg

Allí se observa que el argentino comienza la recta trasera del circuito con la batería llena, tras cargarla en la curva anterior. Antes de que llegue el sector para frenar, el monoplaza ya cuenta con poca potencia y recarga con las curvas posteriores. Sin embargo, no logra completar la carga para tomar la última recta, una de las zonas más importantes para conseguir un buen tiempo.

El final del video deja en claro que Franco Colapinto no pudo tomar el máximo potencial de su Alpine y se nota en su registro: el último sector es su peor y finaliza la vuelta a más de dos segundos de diferencia de Kimi Antonelli de Mercedes, el más rápido del viernes.

El detalle de las imágenes de Franco Colapinto y su lucha por recargar baterías. Foto: X Automundialmx

Malestar en los pilotos de Fórmula 1

Fernando Alonso de Aston Martin dio su mirada acerca de los cambios, tomando como ejemplo la curva 12 de Bahrein. “El año pasado hacíamos la curva 12 al límite, pasábamos a 280 km/h a fondo, hoy pasamos 50 km/h más despacio porque necesitamos electricidad para la recta. Hoy la curva 12 puedes la puede hacer el chef del equipo”, relató.

Además, el dos veces campeón de Fórmula 1 se expresó sobre el principal cambio a la hora de conseguir una vuelta rápida: “Para un piloto hacer una buena vuelta es encontrar el límite en las curvas y no en las rectas y esa es la mayor adaptación que hay que hacer”.

Cambios en Fórmula 1 durante 2026

Este cambio en el reglamento llevará a los pilotos a modificar su manejo y frenar más de lo habitual, para tener más energía para afrontar las curvas y sacar diferencia ante sus rivales. Esto es algo que no cayó bien en los pilotos, en especial por el uso excesivo del pedal del freno.

La buena noticia es que Franco Colapinto y el resto de conductores tendrá una nueva oportunidad en los últimos test de pretemporada para obtener información valiosa.

Las primeras imágenes dejan en evidencia que la batería y su recarga será uno de los principales desafíos de la Fórmula 1 en la nueva temporada que comenzará oficialmente el fin de semana el 8 de marzo en Australia.