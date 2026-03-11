Fate Foto: Fate

La situación en la planta de Fate en San Fernando escaló a un nivel crítico luego de que la empresa advirtiera formalmente al Gobierno que no puede garantizar la seguridad del material radiactivo que permanece dentro de sus instalaciones, actualmente ocupadas por trabajadores en el marco del conflicto por el cierre de la compañía.

Esta advertencia abre un frente completamente nuevo en la disputa laboral: un riesgo potencial vinculado a un acelerador lineal de electrones, un equipo que requiere protocolos estrictos y supervisión especializada.

¿Qué está pasando dentro de la planta?

De acuerdo con la comunicación enviada por el presidente de Fate, Javier Madanes Quintanilla, a la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN), la empresa hoy no tiene control físico del predio, lo que impide garantizar la seguridad radiológica necesaria para operar —o incluso resguardar— el equipo industrial que allí se encuentra.

El equipo comprometido es un acelerador lineal de electrones de 500 KeV y 100 mA, utilizado en procesos industriales y regulado bajo normas estrictas debido a su potencial riesgo si no se lo manipula bajo condiciones controladas.

Los trabajadores mantienen ocupada la planta desde el 19 de febrero, tras el cierre anunciado y los despidos masivos.

La Justicia frenó el desalojo: así se tensó aún más el conflicto

Horas antes de que Fate enviara su carta, la Sala II de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Isidro resolvió revocar la orden de desalojo, al considerar que se trata de una protesta encuadrada dentro del derecho constitucional a huelga.

La medida fue interpretada por el sindicato —SUTNA— como una victoria clave en la batalla contra el cierre de la planta y el despido de aproximadamente 920 trabajadores.

Pero para Fate, esa misma decisión abrió un escenario de riesgo adicional: sin control del establecimiento, afirma que no puede cumplir con las obligaciones legales de seguridad radiológica.

El Gobierno revocó esa decisión tras dictar conciliación obligatoria. Foto: Noticias Argentinas

¿Qué implica el riesgo para la seguridad nuclear?

Si bien no se trata de material nuclear destinado a energía o armamento, el acelerador lineal requiere:

personal autorizado e idóneo,

verificación continua de seguridad,

condiciones ambientales controladas,

protección para evitar accesos indebidos.

Sin estos elementos, el uso o manipulación del equipo puede representar un riesgo sanitario y operativo.

El Gobierno suma presión: sanciones y reclamos

En paralelo, el Ministerio de Capital Humano comunicó que sancionará a Fate por supuesto incumplimiento de pago durante la conciliación obligatoria, complicando aún más el panorama para la empresa y generando un conflicto que mezcla seguridad, derechos laborales y control regulatorio.

La carta de la empresa al Gobierno Foto: redes

Un conflicto que pasó de sindical a nuclear

Lo que comenzó como un enfrentamiento laboral por un cierre de planta terminó derivando en un alerta por seguridad radiológica que podría escalar a nivel nacional.Por ahora, la planta sigue tomada, la empresa no puede ingresar y el Gobierno deberá decidir cómo intervenir sin vulnerar derechos laborales ni poner en riesgo la seguridad nuclear del país.