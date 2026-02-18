Cerró una icónica fábrica de Argentina. Foto: Gemini/Canal26

La fábrica de neumáticos Fate cerró definitivamente, según anunció a través de un comunicado colocado en la puerta del establecimiento de Virreyes, Buenos Aires.

Esta decisión representa el despido de 920 empleados, que serán indemnizados. La firma tenía una trayectoria en el país de más de 8 décadas, aunque atravesaba una crisis de años, en el marco de la caída de consumo, conflictos gremiales y la apertura de la importación.

El comunicado de Fate anunciando el cierre. Foto: X

El mensaje menciona: “FATE S.A.I.C.I. comunica que, a partir del día de la fecha, cesa la actividad en su planta industrial de Virreyes, partido de San Fernando, provincia de Buenos Aires”.

Y explican que la tajante decisión llega “ante los cambios en las condiciones de mercado”. El directorio firmó el comunicado, que recuerda su “inversión permanente, el desarrollo tecnológico de avanzada y un compromiso inquebrantable con la calidad”.

“Fuimos la primera empresa en abastecer neumáticos radiales a la plataforma automotriz local y el único productor nacional de neumáticos radiales para transporte, consolidando además una fuerte presencia exportadora en mercados como Europa, Estados Unidos y América Latina”, agregaron.

FATE, fábrica de neumáticos

Fate, una crisis que se agravó

La crisis en la empresa comenzó en 2019, cuando se dio una baja de 450 puestos en la planta, algo que ocurrió también en 2021 y 2022.

Producto de la caída de ventas y pérdida de mercados de exportación, se hizo un pedido de apertura de Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC) en 2024.

Fate, procedimiento preventivo, productora de neumáticos

Fate tuvo pérdidas por más de US$30 millones en la primera mitad de 2024, lo que obligó a “adecuar sus operaciones productivas al contexto de los mercados, optimizando sus niveles de producción, esquema de turnos, dotaciones y otras medidas tendientes a mejorar la competitividad”. Posteriormente, se dieron otros 200 despidos.

Finalmente, este miércoles anunciaron el cierre definitivo y el despido de más de 900 trabajadores.