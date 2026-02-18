Alexis Cuello. Foto: X

El paro de la CGT en contra de la Reforma Laboral impactó de lleno en el fútbol argentino, que debió suspender cuatro encuentros que iban a disputarse este jueves 19, en el inicio de la fecha 6 del Torneo Apertura.

El gremio vinculado a la apertura de los estadios, UTEDyC, se adhiere a la medida de fuerza, sumado a las complicaciones para llegar por el nulo funcionamiento de los transportes públicos.

Paro de trabajadores de UTEDyC. Foto: NA

El único encuentro que se disputará en la jornada de jueves será Lanús - Flamengo, por el partido de ida de la Recopa Sudamericana.

Dicho partido está bajo la órbita de la Conmebol por lo que se disputará sin inconvenientes

Lanús vs Atlético Mineiro, final de la Copa Sudamericana. Foto: REUTERS

Así quedó la fecha 6 del Torneo Apertura

Viernes 20 de febrero

17.15 Defensa y Justicia – Belgrano

17.45 Estudiantes – Sarmiento

20.00 Boca – Racing

20.00 Instituto – Atlético Tucumán

22.15 Gimnasia (Mza.) – Gimnasia LP

22.15 Rosario Central – Talleres

Sábado 21 de febrero

17.00 Platense – Barracas Central

17.00 Independiente Rivadavia – Independiente

19.15 Deportivo Riestra – Huracán

19.15 Banfield – Newell’s

21.30 Central Córdoba – Tigre

Domingo 22 de febrero

17.00 San Lorenzo – Estudiantes (Río IV)

19.15 Vélez – River

21.30 Unión – Aldosivi