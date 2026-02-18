Paro general de la CGT: ¿cuándo se jugarán los partidos del Torneo Apertura que fueron suspendidos?
La Liga Profesional informó el cronograma tras las postergaciones ante la medida de fuerza de la central obrera. Conocé todos los detalles en la nota.
El paro de la CGT en contra de la Reforma Laboral impactó de lleno en el fútbol argentino, que debió suspender cuatro encuentros que iban a disputarse este jueves 19, en el inicio de la fecha 6 del Torneo Apertura.
El gremio vinculado a la apertura de los estadios, UTEDyC, se adhiere a la medida de fuerza, sumado a las complicaciones para llegar por el nulo funcionamiento de los transportes públicos.
El único encuentro que se disputará en la jornada de jueves será Lanús - Flamengo, por el partido de ida de la Recopa Sudamericana.
Dicho partido está bajo la órbita de la Conmebol por lo que se disputará sin inconvenientes
Así quedó la fecha 6 del Torneo Apertura
Viernes 20 de febrero
17.15 Defensa y Justicia – Belgrano
17.45 Estudiantes – Sarmiento
20.00 Boca – Racing
20.00 Instituto – Atlético Tucumán
22.15 Gimnasia (Mza.) – Gimnasia LP
22.15 Rosario Central – Talleres
Sábado 21 de febrero
17.00 Platense – Barracas Central
17.00 Independiente Rivadavia – Independiente
19.15 Deportivo Riestra – Huracán
19.15 Banfield – Newell’s
21.30 Central Córdoba – Tigre
Domingo 22 de febrero
17.00 San Lorenzo – Estudiantes (Río IV)
19.15 Vélez – River
21.30 Unión – Aldosivi