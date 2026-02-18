Plenario en Diputados para emitir dictamen de reforma laboral - Comisiones de Legislación del Trabajo y Presupuesto. Foto: JUAN FOGLIA/NA

La Cámara de Diputados discute en comisión el proyecto de reforma laboral sancionado por el Senado, y al que se le anulará el artículo sobre cambios en el pago de las licencias por enfermedad o accidente de trabajo.

El presidente de la comisión de Legislación del Trabajo, Lisandro Almirón, comunicó que en el primer tramo, que se realizará hasta las 17, expondrán sindicalistas, abogados y empresarios.

El plenario de las comisiones de Legislación del Trabajo y Presupuesto se realiza desde las 14.10 para debatir el proyecto de modernización laboral que tiene cambios sustanciales de las leyes del trabajo, asociaciones sindicales, rebaja de aportes patronales para la contratación de nuevos empleo y cambios en el sistema de indemnizaciones.

Tras la exposición de los oradores, el oficialismo firmará el dictamen junto a sus aliados sobre el proyecto votado en el Senado, aunque anulará el artículo 44 que establecía que en el caso de accidentes o enfermedades ajenas al ámbito laboral solo iba a pagarse el 50% y el 75% en caso de que los trabajadores tuvieran familia.