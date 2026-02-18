El paro nacional en rechazo a la Reforma Laboral se llevará adelante este jueves 19 de febrero.

Durante la jornada del jueves 19 de febrero, está previsto un paro nacional en rechazo a la Reforma Laboral. La medida de fuerza fue impulsada por la Confederación General del Trabajo (CGT) con la adhesión de gremios, por lo que muchas actividades se verán afectadas durante todo el día, como por ejemplo, el funcionamiento del transporte público y bancos. A qué hora arranca y cuándo termina.

La Confederación General del Trabajo (CGT) ratificó la realización de un nuevo paro nacional en todo el país por 24 horas en rechazo frontal a la Reforma Laboral promovida por Javier Milei. Será la cuarta medida de fuerza de la central sindical desde el inicio del actual Gobierno y a diferencia de jornadas anteriores, no incluirá marchas ni actos en la vía pública, sino que buscará un freno total de la actividad mediante la interrupción de varios servicios.

El paro nacional afectará a los aeropuertos de todo el país. Foto: Unsplash.

Paro nacional: horario de inicio y cuándo termina

El paro nacional comenzará desde las 0 horas del jueves 19 y se levantará a partir de las 0 del viernes 20. Trenes, colectivos, subtes, vuelos aerocomerciales, taxis y bancos serán algunos de los servicios que no funcionarán durante la jornada.

Trenes, subtes y colectivos: cómo funcionará el transporte público durante el paro nacional del jueves 19 de febrero

La Unión General de Asociaciones de Trabajadores del Transporte (UGATT) viene de anunciar que se suma al paro nacional que la CGT llevará cabo en contra del proyecto de ley que se tratará en la Cámara de Diputados. La Unión Tranviarios Automotor (UTA) y La Fraternidad también confirmaron su adhesión total, por lo que no habrá servicio de colectivos de corta, media y larga distancia ni funcionarán los trenes. “Somos un gremio confederado y si la CGT define una medida de fuerza, la vamos a acompañar”, dijeron desde la UTA.

Como la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP – Metrodelegadxs) también adhirió, los subtes no estarán operativos y tampoco habrá vuelos aerocomerciales. Además, la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) que reúne a camioneros, pilotos, aeronavegantes, taxistas y personal marítimo y fluvial sumó su acompañamiento al paro nacional.

Trenes. Foto: NA

Paro nacional del jueves 19 de febrero: los gremios que adhieren a la medida de fuerza

Unión de Trabajadores Ferroviarios (UTF)

Personal Superior Ferroviario (UPSF)

Playeros de Estaciones de Servicio y Garages (Soesgype)

Jerárquicos Ferroviarios (APDFA)

Señaleros (ASFA)

Federación Argentina de Remises (FAREM)

Federación Nacional de Conductores de Taxis (FEPETAX)

Gremios de la aviación

Sindicato de Cementerios (SOECRA)

Unión Personal Superior Ferroviario (UPSF)

Sindicato Único de Recolección de Residuos y Barrido de Córdoba (SURRBAC)

Sindicato de Peones de Taxi de Rosario (SPT)

Sindicato de Dragado y Balizamiento

Camioneros

Aeronavegantes

Unión Tranviarios Automotor (UTA)

La Fraternidad

Unión General de Asociaciones de Trabajadores del Transporte (UGATT)

Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT)

Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP – Metrodelegadxs)

Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas

AOITA

Capitanes de Ultramar

APA (Asociación del Personal Aeronáutico)

AAEMM (Asociación Argentina de Empleados de Marina Mercante)

SICONARA (Sindicato de Conductores Navales de la República Argentina)

SIPEDyB (Sindicato Personal de Dragado y Balizamiento)

SOMU (Sindicato de Obreros Marítimos Unidos)

Guincheros

SAON (Sindicato Argentino de Obreros Navales)

SUPeH Flota (Sindicato Unidos Petroleros e Hidrocarburíferos de Flota)

Sindicato Vialidad

ATEPSA (Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación)

Qué otros servicios no funcionarán durante el paro nacional del jueves 19 de febrero

Atención bancaria : la Asociación Bancaria que conduce Sergio Palazzo confirmó su adhesión a la huelga, por lo que no habrá atención al público en sucursales de bancos nacionales ni extranjeros. Sí continuará funcionando el homebanking y los canales digitales.

Sector público y educación : ATE también se plegó a la medida de fuerza, lo que resentirá con fuerza la actividad en organismos estatales y hospitales. Desde la Casa Rosada advirtieron que se les descontará la jornada y el adicional por presentismo a quienes paren.

Comercio e industria: gremios de peso como la UOM, Aceiteros, Gastronómicos y Empleados de Comercio respaldan el cese de tareas. En muchos casos, la apertura de los locales quedará condicionada por las dificultades de traslado del personal ante la interrupción del transporte.

Por qué el paro nacional podría trasladarse al miércoles 25 de febrero

Si bien está todo dado para que haya paro nacional este jueves 19 de febrero, podría haber un revés. A partir de las 14 de este miércoles 18, se llevará a cabo una sesión en la Comisión de Trabajo y Presupuesto de la Cámara de Diputados.

Si hay dictamen, el tratamiento de la Reforma Laboral se realizará este jueves 19, y por ende, el paro nacional sin movilización se ejecutará el mismo día como está previsto. Si las trabas políticas y los reclamos de los bloques aliados y opositores se intensifican, se dilatará el debate legislativo y tanto la sesión como la medida de fuerza se trasladarán al miércoles 25 de febrero.