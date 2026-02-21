Julián Álvarez, Atlético de Madrid vs Real Madrid. Foto: REUTERS

Julián Álvarez se metió entre los delanteros argentinos más exitosos con paso en Europa. El joven atacante nacido en River Plate no se conforma con su exitoso presente en la Selección Argentina y el Atlético de Madrid, sino que va por más. Con su gol en el empate 3-3 del Colchonero contra Brujas, alcanzó una marca histórica de la Champions League.

La Araña es el futbolista argentino que llegó con la menor cantidad de partidos disputados a los 20 goles en el torneo. Lo logró en 35 encuentros, dos menos de los que necesitó el Kun Agüero y cinco menos que Lionel Messi.

El campeón del mundo logró batir este histórico récord al marcar el primer gol del partido entre el Atlético de Madrid y Brujas por la ida de la fase de play-off de la Champions League. A los ocho minutos del partido cambió un penal por gol en el estadio Jan Breydel.

Festejo de Julián Álvarez en el Atlético de Madrid. Foto: REUTERS

Julián Álvarez marcó 12 goles en 18 encuentros en la competición europea más importante con el Atleti, y ocho en 17 choques con el Manchester City, donde consiguió llevarse el título de campeón en la edición de 2023, antes de ser traspasado al conjunto madrileño.

El cordobés viene de cortar una mala racha en la que venía con la pólvora mojada. Más de dos meses de sequía hasta el triunfazo que se llevaron los dirigidos por el Cholo Simeone en el partido contra el Barcelona.

Marcó su segundo gol consecutivo en el duelo contra Brujas y espera ser decisivo el próximo 24 de febrero en la vuelta contra el equipo belga.

El Atlético de Madrid marcha cuarto en La Liga, a 15 puntos de la punta, custodiada por el Real Madrid. Ganó dos de sus últimos cinco partidos, empató uno y perdió el par restante.

Julián Álvarez, Atlético de Madrid

En la Champions finalizó en la posición 14 de la fase regular, con 13 puntos y a tres de entrar directamente a los octavos de final. Su rival, el Brujas de Bélgica, terminó decimonoveno y no se lo puso fácil en el primer duelo entre ambos equipos.

En el caso de ganar, deberá medirse por los octavos de final contra un equipo inglés, ya sea Tottenham o Liverpool, que terminaron tercero y cuarto respectivamente.

