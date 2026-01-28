Se definieron los primeros clasificados en la Champions League. Foto: Action Images via Reuters

Este miércoles fue una jornada a puro fútbol en Europa dado que 18 partidos se sucedieron en simultáneo para conocer a los clasificados a octavos de final y a aquellos equipos que deberán jugar playoffs para avanzar a la próxima ronda. También se supo los doce clubes que ya quedaron definitivamente eliminados de la Champions League.

Como sucede siempre en la competición más importante del Viejo Continente, algunas sorpresas tuvieron lugar. La más importante, sin lugar a dudas, fue la noticia de que el Paris Saint-Germain -último campeón de la Champions- y el Real Madrid -club más ganador del torneo- deberán jugar playoff para clasificar a octavos.

Julián Álvarez no logró clasificar a su equipo entre los ocho mejores de la Champions League. Foto: REUTERS

Al PSG y el Madrid los acompañan importantes equipos como Inter de Milán (último finalista), Juventus y Atlético de Madrid. Entre los eliminados, la mayor sorpresa fue el Napoli, que no pudo vencer al Chelsea.

Los equipos clasificados a octavos de final de la Champions League

Arsenal Bayern Múnich Liverpool Tottenham Barcelona Chelsea Sporting Manchester City

Los posibles cruces de playoffs en Champions

Real Madrid/Inter vs. Benfica/Bodo Glimt

PSG/Newcastle vs. Qarabag/Mónaco

Juventus/Atlético de Madrid vs. Galatasaray/Brujas

Atalanta/Bayer Leverkusen vs. Olympiacos/Borussia Dortmund

Un gol de Enzo Fernández ayudó a que el Chelsea no tenga que jugar los playoffs por un lugar en octavos de final. Foto: REUTERS

Cómo funcionan los playoffs de la Champions League

A partir de la fase de los playoffs eliminatorios, el torneo se disputa por eliminatorias. Los clubes se emparejan en función de su posición al final de la fase liga para formar cuatro parejas cabezas de serie (clubes en las posiciones 9 y 10, 11 y 12, 13 y 14, y 15 y 16) y cuatro parejas no cabezas de serie (posiciones 17 y 18, 19 y 20, 21 y 22, y 23 y 24).

Los clubes de cada pareja cabeza de serie se emparejan en la fase eliminatoria contra los clubes de cada pareja no cabeza de serie: los clubes 9 o 10 contra los clubes 23 o 24, los 11 o 12 contra los 21 o 22, los 13 o 14 contra los 19 o 20 y los 15 o 16 contra los 17 o 18.

Los equipos pueden enfrentarse a otro equipo de la misma federación nacional en la fase de los play-offs eliminatorios, e incluso pueden verse las caras con rivales a los que ya se enfrentaron durante la fase de liga. Las eliminatorias se disputan a doble partido y el equipo cabeza de serie jugará el partido de vuelta en casa. Cada club jugará un partido el martes y otro el miércoles.