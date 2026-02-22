Canal 26
domingo, 22 de febrero de 2026, 17:49
Centro de Entrenamiento Jorge B. Griffa
Luego de la derrota 3 a 0 ante Banfield, un grupo vinculado a la barrabrava de Newell’s Old Boys protagonizó un episodio violento con amenazas dirigidas al plantel, que atraviesa un momento deportivo delicado y permanece comprometido en la lucha por la permanencia.

De acuerdo con lo informado por ‘El Ciudadano’, un individuo no identificado ingresó al predio Bella Vista y arrojó un artefacto incendiario, tipo molotov, contra el vehículo de Facundo Samuel Guch, jugador del club.

El fuego no se propagó y solo causó daños superficiales en la carrocería antes de ser extinguido. El agresor escapó inmediatamente después de concretar el ataque.

Además, en el lugar se halló una bandera de aproximadamente diez metros con una amenaza dirigida al plantel: “Ganen o balas para todos”, mensaje pintado con aerosol. El elemento fue secuestrado por peritos para intentar obtener huellas u otras pistas que permitan identificar a los responsables.

La investigación quedó a cargo de la Policía de Rosario, que analiza registros de cámaras de seguridad del predio y de la zona perimetral en la ciudad de Rosario.

Los investigadores buscan establecer cómo el atacante logró acceder al sector del hotel y si contó con colaboración externa para colgar la bandera mientras ya había presencia policial en el lugar.

Newell’s Old Boys despidió a la dupla técnica Orsi-Gómez

“El Club Atlético Newell’s Old Boys informa que se tomó la decisión de dar por finalizado el ciclo de Sergio Gómez y Favio Orsi al frente del plantel profesional de la institución”, comunicó el club rosarino en sus redes sociales.

El binomio había asumido como DT de la ‘Lepra’ a principios de año después de un exitoso paso por Platense, donde lograron el título del Torneo Apertura 2025.

Las expectativas fueron altas a comienzo de temporada, pero el rendimiento en el certamen no fue el esperado y no pudieron conseguir ningún triunfo en las seis fechas: acumularon cuatro derrotas y dos empates.