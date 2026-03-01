Expectativa por la Finalissima entre la Selección Argentina y España. Fotos: EFE/Juan Ignacio Roncoroni/Ana Escolar

La creciente tensión geopolítica en Medio Oriente generó un fuerte impacto en el deporte mundial y puso en jaque uno de los eventos más esperados del calendario futbolístico: la Finalissima entre Argentina y España, prevista para el 27 de marzo en el estadio Lusail de Qatar.

En las últimas horas, múltiples ligas y competencias asiáticas quedaron suspendidas debido a los ataques cruzados entre Estados Unidos, Israel e Irán, conflicto que se extendió a países vecinos y paralizó toda actividad deportiva en la región. La Confederación Asiática de Fútbol (AFC) confirmó la postergación de todos los partidos programados entre domingo y lunes, incluyendo la Liga de Campeones y otras competiciones de clubes bajo su órbita.

La situación escaló aún más cuando la Federación de Fútbol de Qatar (QFA) anunció el aplazamiento de todas sus competencias “hasta nuevo aviso”, luego de que el país fuese alcanzado por misiles iraníes en represalia por los ataques estadounidenses e israelíes. Esta decisión afecta directamente al duelo entre los campeones de América y Europa, que ahora se encuentra bajo una gran incertidumbre.

A pesar de que la FIFA no emitió un comunicado oficial, fuentes cercanas al organismo indicaron que la preocupación es real y que se está monitoreando la evolución del conflicto minuto a minuto. La prioridad es garantizar la seguridad de selecciones, jugadores y aficionados, aunque por el momento se mantiene un discurso de cautela para evitar decisiones apresuradas.

¿Cambio de sede?

Mientras tanto, los organizadores analizan alternativas en caso de que Qatar no pueda albergar el espectáculo. Algunas federaciones propusieron evaluar sedes alternativas para asegurar que la Finalissima pueda disputarse, aunque todavía no existe un “plan B” formal ni se mencionaron estadios específicos. El desafío principal es el tiempo: faltan menos de cuatro semanas para la fecha prevista y el conflicto bélico no muestra señales de estabilización.

Lionel Messi levantando el trofeo de la Finalissima 2022. Foto: Reuters.

La crisis también afectó otros ámbitos deportivos. En Abu Dabi, el torneo juvenil de básquet Next Generation fue suspendido por la Euroliga ante la imposibilidad de garantizar la seguridad de los equipos, que permanecen alojados en hoteles a la espera de la reapertura del espacio aéreo. Las principales ligas de Israel, Irán y Qatar también quedaron paralizadas en cuestión de horas, evidenciando la magnitud del conflicto y su impacto regional.

Con el reloj en marcha y la tensión militar en aumento, la pregunta es inevitable: ¿habrá Finalissima?

Por ahora, nadie tiene la respuesta. La pelota está quieta y el mundo del fútbol observa atento, esperando que la situación geopolítica permita retomar la normalidad y que el esperado cruce entre Argentina y España no quede en el camino de una crisis internacional sin precedentes.