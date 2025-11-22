Fútbol argentino: cómo se definió el nuevo título para Rosario Central en AFA

Se conocieron los argumentos de los directivos para premiar al Canalla, a pesar del reclamo de Estudiantes de La Plata.

Rosario Central fue reconocido como campeón de la LPF 2025. Foto: X

La consagración de Rosario Central como campeón de la Liga Profesional 2025 generó controversias en el fútbol argentino. La decisión fue tomada durante una reunión del Comité Ejecutivo de la LPF, que incluyó el reconocimiento para el Canalla.

Sin embargo, los representantes de Estudiantes de La Plata denunciaron que no existió una votación para acordar un nuevo título que sería entregado en ese instante a Rosario Central.

La entrega del trofeo a Rosario Central. Foto: X

El periodista Ramón Indart indicó durante una transmisión de Infobae que Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la AFA, comentó la idea de darle un reconocimiento al club presidido por Gonzalo Belloso, en varias oportunidades.

Si bien todos los dirigentes estuvieron de acuerdo, hubo sorpresa con la aparición de un trofeo, así como también la delegación del club rosarino. Además del presidente, acudieron Ariel Holan, Ángel Di María y Jorge “Fatura” Broun.

El argumento de Tapia indica que hubo una aprobación por parte de todos los presentes, por lo que contaba con el respaldo para premiar al Canalla.

Claudio "Chiqui" Tapia, presidente de la AFA. Foto: X

A nivel directivo, el único reproche llegó por parte del Pincha, a través de las redes sociales. “El Club Estudiantes de La Plata comunica a sus socios, socias, hinchas y a la comunidad que, en la reunión del Comité Ejecutivo de la Liga Profesional del Fútbol Argentino, no se realizó ninguna votación respecto del reconocimiento del título de Campeón de Liga 2025″, indicaron en su breve comunicado.

El Club Estudiantes de La Plata comunica a sus socios, socias, hinchas y a la comunidad que, en la reunión del Comité Ejecutivo de la Liga Profesional del Fútbol Argentino, no se realizó ninguna votación respecto del reconocimiento del título de Campeón de Liga 2025. — Estudiantes de La Plata (@EdelpOficial) November 20, 2025

Rosario Central, campeón de LPF 2025

El Canalla consiguió el reconocimiento tras sumar 66 puntos, con un registro de 18 victorias, 12 empates y dos derrotas. Estos resultados fueron conseguidos en el Apertura y Clausura, torneo en el que quedó primero en la fase regular.

“Es un plan que viene hace varios años, volver a incorporar el campeón anual”, indicó Gonzalo Belloso en declaraciones a la prensa. Y aclaró: “De acá al futuro, este título se suma al Apertura, Clausura y el Trofeo de Campeones”.

¡CENTRAL CAMPEÓN DE LA LIGA 2025! ¡SOMOS EL MEJOR EQUIPO DEL AÑO! 💛💙🏆 pic.twitter.com/7RbY1wcKZ3 — Rosario Central (@RosarioCentral) November 20, 2025

El mandatario indicó que lo considera “super reconocido para un club como el nuestro, que fue primero desde la primera fecha hasta la última. Estamos muy felices, muy orgullosos, es muy merecido”.