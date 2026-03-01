El ejército israelí lanzó ataques contra objetivos "en el corazón de Teherán" Foto: EFE

El ejército israelí anunció este domingo que lanzó una amplia oleada de ataques en el corazón de Teherán después de que su fuerza aérea llevara a cabo una operación a gran escala que acabó con la vida del líder supremo de Irán, Ali Jamenei, que amenaza con desestabilizar todo Medio Oriente.

Durante las últimas horas, las fuerzas aéreas israelíes llevaron a cabo los ataques para abrir el “camino a Teherán”, añadió.

La región de Medio Oriente vive una de sus jornadas más tensas en décadas tras el inicio de una ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel contra Irán, un ataque que ya está transformando el panorama geopolítico mundial. La operación, desarrollada durante la madrugada del sábado, incluyó bombardeos coordinados sobre objetivos estratégicos iraníes y desencadenó de inmediato una fuerte respuesta militar desde Teherán.

Según reportes internacionales, el ataque inicial provocó la muerte del líder supremo iraní, Ali Jameneí, un hecho que cambió de manera dramática el equilibrio interno del país persa y aceleró la reacción iraní. Las autoridades de Irán confirmaron la muerte del ayatolá y anunciaron represalias “durísimas y decisivas”.

La operación militar conjunta, calificada como “de gran envergadura”, tuvo como objetivo instalaciones militares clave, arsenales de misiles y centros de mando que EEUU e Israel señalaban desde hace meses como parte esencial de la infraestructura de defensa iraní. El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó que el objetivo de esta ofensiva es eliminar “amenazas inminentes” y evitar que el régimen iraní desarrolle capacidades nucleares avanzadas.

Vista aérea de un ataque con misiles iraníes a un edificio residencial en Tel Aviv Foto: REUTERS

Irán juró venganza

La respuesta iraní no se hizo esperar: Teherán lanzó misiles y drones contra territorio israelí y contra bases estadounidenses en varios países de la región, incluyendo Emiratos Árabes Unidos, Bahréin, Kuwait, Catar y Arabia Saudita, elevando el riesgo de una guerra regional de gran escala. Las primeras oleadas de ataques iraníes dejaron edificios destruidos en Tel Aviv y múltiples heridos en distintas ciudades israelíes.

Mientras tanto, la comunidad internacional sigue con preocupación la evolución del conflicto. La Unión Europea convocó una reunión extraordinaria para evaluar la situación y buscar vías de desescalada. Líderes europeos advirtieron que la región podría entrar en una “espiral de violencia” si no se actúa con rapidez diplomática.

Israel y Estados Unidos atacaron Irán Foto: REUTERS

Dentro de Irán, el fallecimiento del ayatolá Jameneí abrió un complejo proceso interno. Un consejo de transición asumió temporalmente el liderazgo político del país, en un momento en que la estabilidad interna es clave para la respuesta militar y diplomática.

A nivel internacional, varias aerolíneas suspendieron operaciones hacia Medio Oriente debido al cierre del espacio aéreo en varios países y a la elevada tensión militar. La incertidumbre se extiende hacia los mercados energéticos, ya que cualquier alteración significativa en la región podría afectar el suministro global de petróleo.

Con cada hora que pasa,bIsrael aseguró haber neutralizado a altos mandos militares iraníes y declaró que continuará con sus operaciones ofensivas mientras “existan amenazas activas”. Irán, por su parte, promete nuevas acciones y una respuesta “sin precedentes”.

La comunidad internacional observa expectante, consciente de que este conflicto podría marcar un punto de inflexión en la seguridad global, con consecuencias aún impredecibles.