Eduardo “Chacho” Coudet se despidió de Alavés y se prepara para asumir en River:

Eduardo "Chacho" Coudet. Foto: EFE

Ya confirmada su llegada como nuevo entrenador de River Plate, Eduardo “Chacho” Coudet se despidió de Alavés y afirmó que su paso al club de Núñez “es una gran oportunidad”.

“Espero no se vea como una falta de respeto”, señaló el nuevo entrenador del “Millonario”, que abandona el club español al borde de los puestos del descenso directo.

“Quiero mandarle un gran abrazo a toda la afición de Alavés, soy un agradecido por el respeto”, comienza el texto de despedida, en el cual señala que el club español cuenta “con un gran dueño, con una gran directiva y con trabajadores en el día a día que son muy importantes y que logran que este club se sostenga en Primera División”.

Tras afirmar que el plantel “deja el 100% y el alma por este club”, Coudet afirmó: “He respetado y trabajado el 100% de mi capacidad y hoy toca tomar una decisión que siento que es una gran oportunidad y espero no se vea como una falta de respeto”.

Coudet se despidió de Alavés. Foto: Instagram @deportivoalaves

“Confíen mucho en este plantel, que las cosas van a ir bien y se va a cumplir el objetivo. Simplemente gracias”, cerró.

Eduardo “Chacho” Coudet será el nuevo entrenador de River Plate

El presidente de River, Stefano Di Carlo confirmó este martes la llegada de Coudet al club y adelantó que la presentación oficial se realizará mañana al mediodía en el Estadio Monumental, marcando así el comienzo de un proyecto que busca reconstruir la identidad futbolística del equipo después de un cierre complicado del ciclo anterior.

El arribo del “Chacho” se produce en un contexto de cambios profundos en el “Millonario”. La dirigencia evaluó diferentes alternativas antes de decantarse por el experimentado entrenador argentino. Según detallaron desde el club, la elección se basó en perfiles de “gente de la casa”, con metodologías claras y un fuerte compromiso laboral, características que consideran esenciales en un momento de alta exigencia institucional.

Coudet llega a River. Foto: redes

Coudet llega procedente del Deportivo Alavés, donde recientemente dirigió su último encuentro. Tras comunicar a la institución vasca su decisión de finalizar el vínculo, quedó allanado el camino para su incorporación inmediata al conjunto millonario. El acuerdo incluye un resarcimiento económico que River deberá abonar al club español para completar la desvinculación.

Con contrato hasta diciembre de 2027, el flamante DT asume un desafío de enorme magnitud: reconstruir el rendimiento del equipo, potenciar juveniles y devolverle a River la impronta agresiva y competitiva que caracterizó sus mejores momentos recientes. La ilusión ya está instalada. Y mañana, con su presentación oficial, comienza verdaderamente la era Coudet en el Millonario.