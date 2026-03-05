Alan Lescano. Foto: X

Por el préstamo de Blondel a Huracán, que se cerrará en las últimas horas tras la revisión médica del lateral, Boca sumó un nuevo cupo para incorporar hasta el 10 de marzo.

Ante esto, la dirigencia ya comenzó con el operativo “cuarto refuerzo” y los ojos apuntaron a La Paternal pese a que había rumores de una posible vuelta de Sebastián Villa a La Bombonera.

El futbolista apuntado es Alan Lescano, el mediocampista de Argentinos Juniors que brilla en el equipo de Nicolás Diez.

Desde el club de La Ribera ya tienen todo acordado en lo económico y contractual con el capitán del Bicho. Ahora, la negociación llegará a buen puerto si se ponen de acuerdo entre dirigentes.

El club donde brillara Maradona, Riquelme y compañía solo competirá en los torneos locales por la sopresiva eliminación de Copa Argentina y la rápida derrota en el repechaje de Copa Libertadores, que lo dejó sin competencia internacional.

Esto abre la posibilidad de una venta del talentoso zurdo de 24 años. Sin embargo, el presidente de Argentinos Juniors, Cristian Malaspina, fue claro a la hora de ser consultado por la salida del Pipa.

Cristian Malaspina

“Con la situación contractual que tenemos con Gimnasia, a Argentinos no le conviene vender a Lescano”, fueron las palabras del mandamás del Bicho, queriendo explicar que, al compartir los derechos económicos con el Lobo, la ganancia por una venta sería menor en relación a lo pagado por el 50% de su pase.

Pese a esta postura y con poco tiempo para negociar, el Xeneize deberá acordar con el Bicho una suma superadora, con la posibilidad de quedar como socio de Gimnasia en una futura venta del zurdo.

La presión del futbolista también podría ayudar a que la venta se concrete y desde Boca confían en llegar a buen puerto por un jugador de los que no abundan

¿Otro 10 saltará de la Paternal a La Boca para hacer historia?.

Por Matías Greisert

X: @MatíasGreisert