Cristian Lema. Foto: NA

La historia de Cristian Lema como futbolista profesional de Boca Juniors llegó a su fin. El defensor de 35 años tomó la decisión de ponerle fin a su carrera deportiva tras haber terminado su contrato con el “Xeneize”. Pese a que se siguió entrenando de manera particular y había recibido ofertas durante el mercado de pases, el ex-Lanús decidió retirarse para dedicarle tiempo a su familia y emprendimientos personales.

Nacido en Puerto Madryn, la carrera de Lema se caracterizó por mantener su fiereza y solidez defensiva con todas las camisetas que vistió. Jugó para Guillermo Brown, Newell’s, Tigre, Quilmes, Belgrano de Córdoba, Benfica de Portugal, Peñarol de Montevideo, Damac de Arabia Saudita, Lanús y Boca, su última experiencia.

En casi 20 años de carrera ganó dos títulos: la Primeira Liga de Portugal con el Benfica en 2019 y el Torneo Apertura uruguayo con Peñarol, durante la misma temporada.

Su retiro se precipitó tras un desencuentro con la institución boquense. El “Sicario” firmó con Boca a principios de 2024 y fue el primer refuerzo de la era Diego Martínez, junto con Kevin Zenón. El Xeneize tuvo que desembolsar 500 mil dólares y rápidamente se metió entre los 11 titulares.

El paso de Cristian Lema por Boca Juniors

Con la camiseta azul y amarilla disputó 34 partidos y convirtió un gol. El punto de quiebre que rompió la relación entre Lema, los hinchas y el club fue el penal que comete en la semifinal contra Estudiantes, que permitió que Edwin Cetré empate el partido a falta de 14 minutos para que termine y, posteriormente, el Pincharrata se lleve la clasificación a la final desde los 12 pasos.

Luego, jugó un partido más durante el interinato de Herrón y no fue tenido en cuenta durante la gestión de Fernando Gago. Bajo la conducción de Pintita, Lema disputó su último partido como futbolista profesional: empate 1-1 ante Riestra en La Bombonera.

Estuvo varios meses lesionado, con problemas en los ligamentos externos del tobillo izquierdo y una lesión parcial de la sindesmosis tibioperonea anterior inferior. Su estancia en el quirófano le hizo perderse la pretemporada 2025 y quedó atrás en la consideración.

Cristian Lema; Superclásico. Foto: Télam

Con la llegada de Russo, pidió no viajar al Mundial de Clubes y salir durante el mercado de junio. Su intención fue rescindir el contrato de mutuo acuerdo, pero desde su entorno aseguraron que Boca recién se comunicó con él sobre el cierre del mercado de pases para definir su salida y eso hizo que ya no hubiera opciones para firmar en otro lado. Así, el defensor que había sido titular indiscutido hacía no tanto tiempo pasó a entrenarse en soledad o con juveniles.

El fallecimiento de Russo y la posterior asunción del “Sifón” Úbeda no modificaron la situación de Lema. Pese a que su contrato seguía hasta diciembre de 2025, se mantuvo apartado del plantel.

Durante el último semestre, los sondeos de equipos argentinos de Primera División, Primera Nacional e incluso de algunos clubes del exterior que disputan la Copa Libertadores, se chocaron con una férrea convicción que fue creciendo en el interior del chubutense: colgar los botines y decirle chau a las canchas.

Cristian Lema, Boca vs Vélez. Foto: NA

Lema no habló con la prensa, no aclaró públicamente su situación o deseo profesional. Se limitó a entrenamientos en solitario y pergeñar su futuro personal. En su cuenta de Instagram, borró todos los posteos en los que se mostraba identificado con Boca y solamente quedan imágenes con su familia y recuerdos de sus pasos por Benfica, Newell’s, Belgrano y Peñarol.