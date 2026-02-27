Claudio Úbeda, entrenador de Boca Juniors. Foto: NA

Luego del debut con triunfo en la Copa Argentina y el estreno goleador de Adam Bareiro, el entrenador de Boca, Claudio Úbeda, prepara una formación con “parches” para recibir a Gimnasia de Mendoza en La Bombonera (el sábado a las 17.45), un partido que el “Xeneize” deberá aprovechar para cortar la mala racha de tres fechas sin triunfos.

Los planes para el “Sifón” se vieron alterados en los últimos días debido a varias lesiones. Por un lado, Edinson Cavani, que tenía la chance de ser titular en la fecha 8 del Torneo Apertura, sufrió una recaída de la lumbalgia y ni siquiera formará parte de los concentrados. Es por ello que Miguel Merentiel ocupe su lugar.

El flojo presente de Edinson Cavani en Boca. Foto: NA.

En el ataque, el uruguayo estará acompañado por Bareiro y la sorpresiva inclusión de Lucas Janson, cuya actuación en Copa Argentina dejó con buen sabor al cuerpo técnico.

Quien tampoco figurará en la nómina de convocados será Ángel Romero, quien arrastra una molestia en el aductor que lo obligó a salir el pasado martes y someterse a estudios médicos durante la semana.

La luz entre tanta malas noticias es la posible vuelta de Leandro Paredes. El capitán dejó atrás el esguince de tobillo que lo dejó afuera de los últimos tres partidos y estaría en condiciones de volver desde el arranque.

Leandro Paredes volvería a ser titular en Boca. Foto: NA

Junto al campeón del mundo aparece Santiago Ascacibar y un tercer apellido a definir, que podría ser Williams Alarcón o Tomás Belmonte. Por su parte, salvo sorpresas, la defensa estaría conformada por Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa y Lautaro Blanco, con Agustín Marchesín en el arco.

La posible formación de Boca ante Gimnasia de Mendoza

Agustín Marchesín; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Santiago Ascacíbar, Williams Alarcón; Lucas Janson, Miguel Merentiel y Adam Bareiro.