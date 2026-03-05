El look de Franco Colapinto en el Gran Premio de de Australia que se hizo viral en las redes sociales
El piloto de Alpine mostró un accesorio que dio que hablar entre sus fanáticos. Mirá la imagen en la nota.
Franco Colapinto dio que hablar en el paddock del Gran Premio de Australia al lucir una gorra de Boca que generó gran revuelo en las redes sociales.
La imagen del piloto de Alpine con la gorra xeneize no pasó desapercibida entre los seguidores que siguen cada movimiento del argentino en la Fórmula 1.
La escena generó comentarios entre hinchas de Boca, que celebraron ver los colores del club en uno de los escenarios más importantes del automovilismo mundial.
La llegada del piloto al paddock con la gorra azul y oro dejó una frase que resumió el momento entre los fanáticos: “Ganó Boquita, está todo bien en casa”.
Días y horarios oficiales: el cronograma completo del GP de Australia
Jueves 5 de marzo
- Práctica Libre 1: 22:30
Viernes 6 de marzo
- Práctica Libre 2: 2:00
- Práctica Libre 3: 22:30
Sábado 7 de marzo
- Clasificación: 2:00
Domingo 8 de marzo
- Carrera: 1:00
*Los horarios corresponden a la Argentina
