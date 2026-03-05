Franco Colapito en el Gran Premio de Australia. Foto: REUTERS

Franco Colapinto dio que hablar en el paddock del Gran Premio de Australia al lucir una gorra de Boca que generó gran revuelo en las redes sociales.

La imagen del piloto de Alpine con la gorra xeneize no pasó desapercibida entre los seguidores que siguen cada movimiento del argentino en la Fórmula 1.

Franco Colapinto con la gorra de Boca en el Gran Premio de Australia. Foto: NA

La escena generó comentarios entre hinchas de Boca, que celebraron ver los colores del club en uno de los escenarios más importantes del automovilismo mundial.

La llegada del piloto al paddock con la gorra azul y oro dejó una frase que resumió el momento entre los fanáticos: “Ganó Boquita, está todo bien en casa”.

Franco Colapinto en los test de pretemporada de Fórmula 1 en Bahrein. Foto: Reuters

Días y horarios oficiales: el cronograma completo del GP de Australia

Jueves 5 de marzo

Práctica Libre 1: 22:30

Viernes 6 de marzo

Práctica Libre 2: 2:00

Práctica Libre 3: 22:30

Sábado 7 de marzo

Clasificación: 2:00

Domingo 8 de marzo

Carrera: 1:00

*Los horarios corresponden a la Argentina