Franco Colapinto en el Gran Premio de Australia de Fórmula 1:

Franco Colapinto en los test de pretemporada de la Fórmula 1 en Bahréin. Foto: X @AlpineF1Team

Franco Colapinto iniciará este jueves la temporada 2026 de Fórmula 1 en el Gran Premio de Australia con la expectativa de “pelear en el grupo medio” de la competencia y acercarse a los puntos con Alpine.

El piloto argentino ya se encuentra en el circuito de Albert Park para disputar la primera fecha del campeonato, que marcará la primera vez en su carrera que comienza una temporada completa en la máxima categoría.

Franco Colapinto siempre usó el número 43 desde su llegada a la Fórmula 1. Foto: Instagram @F1

El argentino afronta el inicio del año tras un 2025 complejo para Alpine, temporada en la que la escudería priorizó el desarrollo del auto de 2026 ante el profundo cambio reglamentario que entró en vigor este año.

Las pruebas de pretemporada en Bahréin dejaron señales alentadoras para el equipo francés y varios observadores del paddock ubican a Alpine como uno de los principales protagonistas de la zona media, por detrás de Mercedes, Ferrari, Red Bull y McLaren.

Declaraciones de Franco Colapinto

En ese contexto, Colapinto planteó un objetivo claro: “Lo que queremos es estar ahí, en el grupo medio, para ser sincero”, señaló el piloto de 22 años ante la prensa.

El argentino aclaró que el panorama real recién aparecerá cuando todos los equipos salgan a pista en Australia y, según explicó, la diferencia con los cuatro equipos de punta parece evidente, aunque el orden detrás de ellos todavía resulta incierto.

Franco Colapinto con el número 29 en Van Amersfoort Racing en Fórmula 3. Foto: Motorsport

“Hay una brecha clara con los cuatro equipos de arriba, pero nadie sabe realmente dónde está cada uno. Es muy complicado tener expectativas concretas antes de ver la clasificación”, sostuvo.

Colapinto destacó además el trabajo del equipo durante los ensayos en Bahréin y remarcó que Alpine completó todo el programa previsto antes del inicio del campeonato. “Trabajamos muy bien juntos y cubrimos todos los puntos de prueba que queríamos. Si podemos pelear en el grupo medio, sería un paso adelante respecto al año pasado, así que vamos a dar lo mejor para estar cerca de los puntos”, afirmó.

El comienzo del calendario también presenta un desafío particular para el argentino debido a que varias de las primeras carreras se disputarán en circuitos donde nunca compitió en Fórmula 1, como el propio Albert Park o el trazado de China, sede de un fin de semana con carrera sprint.

Colapinto reconoció que esa falta de experiencia “puede complicar el inicio”, aunque “confía en el trabajo del equipo para adaptarse con rapidez”.

Franco Colapinto de Alpine en las pruebas de pretemporada de Fórmula 1. Foto: REUTERS

El Gran Premio de Australia también marcará un fin de semana especial para el automovilismo argentino, que contará con presencia en las tres principales categorías de la escalera hacia la F1.

Además de Colapinto en la máxima categoría, Nicolás Varrone debutará en Fórmula 2 con el equipo Van Amersfoort Racing y Mattia Colnaghi competirá en Fórmula 3 con MP Motorsport.

Días y horarios oficiales: el cronograma completo del GP de Australia

Jueves 5 de marzo

Práctica Libre 1: 22:30

Viernes 6 de marzo

Práctica Libre 2: 2:00

Práctica Libre 3: 22:30

Sábado 7 de marzo

Clasificación: 2:00

Domingo 8 de marzo

Carrera: 1:00

*Los horarios corresponden a la Argentina