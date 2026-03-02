Franco Colapinto a bordo del Alpine A526 de la Fórmula 1. Foto: X @AlpineF1Team

Regresa la Fórmula 1 y los fanáticos del automovilismo están ansiosos por ver a los coches girar a máxima velocidad de vuelta. Franco Colapinto correrá por primera vez desde la fecha 1 de la temporada, tras ser confirmado, a fines del año pasado, en su puesto de piloto por la escudería Alpine.

Además, Lando Norris se prepara para defender el título de campeón con McLaren y los Mercedes, según lo exhibido durante la pretemporada, parecen los mejores preparados para afrontar el año.

Cuándo y a qué hora corre Franco Colapinto en el GP de Australia

Los fines de semana del Gran Circo están de vuelta. El domingo 8 de marzo a la 01:00, las luces rojas de los semáforos se apagarán en Albert Park Circuit y se dará inicio al Gran Premio de Australia. Será la temporada número 77 de un show que sigue girando desde 1950.

El evento comenzará el jueves a las 22:30 con la primera sesión de prácticas. Durante la madrugada del viernes, a las 02:00, estará la segunda práctica libre. Los horarios se repiten durante el viernes 6 y el sábado 7 para la tercera sesión de entrenamientos y la qualy. La carrera será a la 01:00 del domingo 8 de marzo y podrá verse por Disney+ y Fox Sports

Test de pretemporada de la Fórmula 1 en Bahréin. Foto: X @F1

Gran Premio de Australia: cómo es el circuito donde Colapinto debutará en la Fórmula 1

Ubicado en Melbourne, Australia, el Circuito de Albert Park forma parte recurrente del calendario desde 1996, cuando Damon Hill se consagró como el primer ganador en su historia. Michael Schumacher es el piloto con más victorias en el circuito y Charles Leclerc el que tiene la vuelta más rápida (1:19.813 en 2024).

Cuenta con tres sectores bien diferenciados, es rápido y tiene 6 zonas de frenadas fuertes. Está en un parque que le cedió el nombre a la pista y su trazada rodea un lago.

La carrera se compone de 58 vueltas y los pilotos recorren 307 kilómetros arriba del monoplaza.

La preparación de Franco Colapinto para la nueva temporada de Fórmula 1

Franco Colapinto, piloto de Alpine. Foto: Instagram francolapinto

El argentino encara su tercera temporada como piloto en la máxima categoría del automovilismo. Será la primera vez de su carrera que forma parte de la parrilla de conductores desde el inicio del calendario y tuvo un rol importante en el desarrollo del auto.

Con el retiro de los motores fabricados por Renault y su reemplazo por las unidades de potencia de Mercedes, se espera un rendimiento del coche que supere la performance del año anterior, donde tanto Franco Colapinto (20°) como su compañero de equipo, Pierre Gasly (18°), terminaron en la parte más baja de la tabla.

El desempeño del equipo durante las pruebas de Bahrein lo posicionó como el quinto equipo más rápido de la parrilla, razón por la cual se considera a la escudería francesa como el principal candidato para liderar la zona media de la temporada.

Con estas perspectivas, el piloto argentino debería estar luchando por sumar puntos semana a semana, de no mediar imprevistos vinculados con la fiabilidad del coche.

Cambios en la nueva temporada de Fórmula 1

El diseño temporal del monoplaza que presentó Cadillac para las pruebas en Barcelona. Foto: X @Cadillac_F1

La nueva temporada de Fórmula 1 llega con cambios revolucionarios en reglamento, nuevas escuderías y la vuelta de pilotos a las pistas. Además, los drásticos cambios que sufrieron algunos equipos sobre la última parte del año devinieron en la aparición de nuevos rookies desde la Fórmula 2.

En el ámbito reglamentario, se destaca la desaparición del DRS y su reemplazo por el “Modo Overtake”, entre otros sobre el tamaño y los motores del auto, que convierten al apartado aerodinámico en una pieza clave del desarrollo de los monoplazas.

Valtteri Bottas y Sergio “Checo” Pérez vuelven a subirse a un Fórmula 1 tras una temporada de inactividad, de la mano de la nueva escudería Cadillac que buscó pilotos experimentados para afrontar su debut en la categoría. Valtteri Bottas fue compañero de Lewis Hamilton en Mercedes durante la era más ganadora del británico y luego fue tercer piloto de Kick Sauber.

Por otro lado, el mexicano no participó en ningún equipo durante 2025, luego de ser reemplazado como compañero de Max Verstappen en Red Bull, por Liam Lawson primero y luego por Yuki Tsunoda.