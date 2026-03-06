Boca avanza con la ampliación de La Bombonera:

Avanzan las obras en La Bombonera Foto: redes

Boca Juniors dio un avance fundamental en su ambicioso plan de ampliar La Bombonera, un proyecto que los hinchas esperan desde hace años y que la dirigencia de Juan Román Riquelme impulsa paso a paso. En las últimas horas, el club envió a Ferrosur una documentación clave para habilitar obras determinantes dentro del plan maestro del estadio.

Este movimiento no solo confirma que la ampliación sigue en marcha, sino que marca un punto de inflexión técnico y administrativo.

¿Qué documentación envió Boca y para qué sirve?

El club presentó a la empresa ferroviaria los permisos y planos necesarios para avanzar con la instalación de columnas junto a las vías del tren, ubicadas a metros del estadio Alberto J. Armando. Estas columnas permitirán en una segunda etapa la colocación de 18 ascensores, una obra clave para:

Mejorar la circulación de socios y visitantes.

Preparar la infraestructura para una futura ampliación de capacidad.

Modernizar los accesos al estadio con estándares internacionales.

Este paso es obligatorio antes de cualquier intervención estructural en zonas cercanas al trazado ferroviario.

La Bombonera. Foto: NA

Obras paralelas que avanzan en La Bombonera

Mientras el anuncio oficial de ampliación aún no llegó, Boca continúa con una serie de remodelaciones que forman parte del proyecto integral:

1. Modificaciones en la Platea L (baja)

Se trabaja para que en el futuro el plantel profesional pueda realizar allí su salida al campo de juego. Además, se amplía el pasillo interno y se incrementa la cantidad de baños, mejorando así la circulación y comodidad del público.

2. Nuevo patio de comidas

Se instalarán 11 puestos gastronómicos, pensados para que los socios disfruten del estadio incluso en días sin partido.

3. Obras en Brandsen 805

La histórica entrada principal del estadio está siendo renovada junto con el hall central, dos espacios clave para la experiencia del día de partido.

4. Gimnasio exclusivo para socios

Frente a La Bombonera ya se construye un gimnasio de primer nivel, mostrando que el plan de modernización no solo abarca la estructura central, sino también todo su entorno.

Por qué este avance es clave para la ampliación

El envío de documentación a Ferrosur confirma que Boca está ejecutando la primera etapa de una ampliación que requiere:

Coordinación con organismos públicos y empresas privadas.

Adaptación a normativas urbanas y ferroviarias.

Etapas previas de obra para no perder la localía durante el proceso.

La dirigencia ya explicó en varias oportunidades que cada reforma es parte del camino hacia la Bombonera del futuro, más grande, moderna y accesible.

¿Amplían La Bombonera? Foto: Foto generada con IA

La ampliación de La Bombonera: cada vez más cerca

Aunque aún falta la confirmación formal del proyecto final, los hechos muestran que Boca avanzó de manera sostenida:

Más de 30 obras menores ya se realizaron en los últimos meses.

Se ampliaron accesos, pasillos y servicios internos.

Se preparan zonas puntuales que permitirán ejecutar la gran obra sin afectar el uso del estadio.

El envío de documentación constituye un paso decisivo, porque permiten iniciar trabajos sobre las vías, una condición técnica clave para expandir la estructura del estadio hacia ese lado.

La Bombonera empieza a transformarse

Con este avance, Boca demuestra que la ampliación no es un simple deseo, sino un proyecto en ejecución. La documentación enviada a Ferrosur habilita el inicio de una etapa clave que permitirá en el futuro aumentar la capacidad del estadio y mejorar la experiencia del hincha.

La Bombonera —el Templo del fútbol argentino— ya comenzó su camino hacia una versión más grande, moderna y preparada para recibir a más de sus apasionados hinchas.