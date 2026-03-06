Estadio Tomás Adolfo Ducó de Huracán. Foto: Google Maps

El 3 de marzo, alrededor de las 5 de la mañana, se produjo un colapso de la losa del subsuelo en un complejo de viviendas ubicado a 200 metros de la cancha de Huracán, el Estadio Tomás Adolfo Ducó. El siniestro causó que El Globo juegue a puertas cerradas frente a Belgrano de Córdoba y podría repetir la situación para el próximo partido contra River, por la fecha 10 del Torneo Apertura.

La incertidumbre rodea a las familias, que quieren saber cuándo podrán volver a sus hogares, pero también a los hinchas, que ven clausuradas las puertas del estadio y anhelan saber si podrán ver al club de sus amores, ya sea en el Palacio o en cualquier otro estadio, o si deberán seguir el partido desde el televisor.

Huracán jugó sin público ante Belgrano. Foto: X @Belgrano

Qué pasó en la cancha de Huracán

El derrumbe involucró una porción de 50x70 metros del techo del estacionamiento que cayó sobre las cocheras, dejando la zona vallada y con acceso restringido para trabajos de emergencia. Este incidente, que dañó unos 60 vehículos, obligó a evacuar a cerca de 200-500 vecinos de tres edificios linderos. Por suerte, no se registran heridos graves, según reportes del SAME y Bomberos de la Ciudad.

Huracán facilitó un salón bajo la tribuna para asistir a los damnificados, mientras Defensa Civil y peritos siguen evaluando daños estructurales en los alrededores, detrás de la Tribuna Miravé, que da al complejo de viviendas.

La fiscal María del Rosario Selvatici, de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N.° 31, caratuló el caso como “estrago” y ordenó recabar permisos de obra, datos del ingeniero, administrador y filmaciones de cámaras desde el inicio de la construcción. La constructora, llamada Constructora Sudamericana S.A. (Cosud), es apuntada como una de las principales responsables.

Tensión en Parque Patricios. Video: Canal 26

Las partes más afectadas fueron los sectores 1, 2 y 10 del complejo “Estación Buenos Aires”, una construcción realizada bajo el programa PROCREAR, y es el proyecto de mayor envergadura ejecutado por el estadio nacional dentro del Procrear II. Las viviendas comenzaron a ser adjudicadas durante 2021.

¿Por qué no habilitan la cancha de Huracán?

Aunque el colapso ocurrió a unos 100-200 metros del Ducó, la cercanía genera riesgos indirectos: las vibraciones que se generen entre miles de espectadores saltando y gritando podrían propagarse a los edificios inestables evacuados. Esto explica la medida preventiva pese a la distancia, similar a lo que ocurre en los protocolos de Defensa Civil en zonas sísmicas o post-siniestros.

Mientras tanto, los hinchas esperan el informe técnico final que analiza la situación del edificio. De su resultado depende la posibilidad de que el Globo cuente con su público en el Ducó, o que tenga que buscar otra cancha en la que jugar. Entre las distintas opciones, la de Argentinos Juniors pica en punta por haber sido localía de Huracán durante 2024.

Por otro lado, los vecinos siguen sin poder volver a sus casas e incluso hubo intentos de ingresar a la fuerza ante la presencia de maquinaria pesada en la zona.