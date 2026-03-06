Incidentes en Parque Patricios por el derrumbe. Foto: Claudio Fanchi/NA.

Unas 300 familias se mantienen afectadas por el derrumbe que se produjo el martes 3 de marzo en las cocheras del complejo habitacional Estación Buenos Aires, ubicado detrás del estadio del Club Atlético Huracán, en el barrio porteño de Parque Patricios.

En ese marco, continúan las pericias para determinar las causas del derrumbe, y los vecinos evacuados padecen la incertidumbre de no saber cuándo podrán regresar a sus hogares.

Hay que recordar que el incidente ocurrió en un sector del predio que funciona como patio interno del complejo. Por motivos que aún están bajo investigación, el terreno cedió y se desplomó sobre el estacionamiento subterráneo. Aunque no se registraron heridos, el impacto dejó al menos 80 vehículos aplastados bajo los escombros y obligó a la evacuación preventiva de varios edificios.

Derrumbe en un complejo de viviendas en Parque Patricios. Foto: X/Hechosanderecho

Desde entonces, el complejo permanece clausurado mientras trabajan peritos y equipos de seguridad para evaluar el estado estructural del lugar.

Momentos de tensión en Parque Patricios

La situación generó momentos de tensión este viernes, cuando un grupo de vecinos intentó ingresar por la fuerza al edificio para recuperar pertenencias. En el lugar se registraron incidentes entre los damnificados y efectivos de la Policía de la Ciudad, que custodian el perímetro para evitar el acceso a una zona considerada peligrosa.

Según explicaron testigos, muchas familias fueron evacuadas sin poder retirar sus pertenencias y que, desde el derrumbe, apenas recibieron información concreta sobre los pasos a seguir.

Los vecinos mantienen contacto con la Comuna 4 y esperan novedades por parte de la fiscalía que interviene en la causa. Entretanto, la empresa constructora comenzó tareas de apuntalamiento para asegurar la estructura restante antes de retirar los escombros.

Los afectados también hicieron un pedido especial a la fiscal para poder ingresar de manera controlada a sus departamentos y retirar objetos personales. En muchos casos, los evacuados solo pudieron salir con lo puesto.

Ante la gravedad del caso, los vecinos decidieron iniciar acciones legales con el patrocinio del abogado Fernando Burlando.

El complejo fue construido por varias empresas. De acuerdo con documentación oficial, la obra de los sectores donde ocurrió el derrumbe estuvo a cargo de Constructora Sudamericana S.A., junto con el estudio de arquitectura MSGSSV. Otras compañías, como Green S.A., Conorvial S.A. y Vidogar S.A., participaron en distintos tramos del desarrollo.

Tras el hecho, Constructora Sudamericana emitió un comunicado en el que aseguró que realizará una investigación interna para esclarecer las causas del derrumbe y afirmó que está a disposición de las autoridades y de los peritajes que se lleven adelante. Mientras tanto, las familias afectadas esperan respuestas y una solución que les permita recuperar la normalidad.