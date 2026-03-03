Derrumbe en Parque Patricios: ¿se suspende Huracán-Belgrano hoy? Foto: cahuracan.com

Tras el derrumbe que se produjo este martes en el garaje de un complejo de viviendas del barrio porteño de Parque de los Patricios, que provocó que al menos 200 familias sean evacuadas preventivamente, peligra el partido entre Huracán y Belgrano, y podría jugarse a puertas cerradas.

Si bien en el lugar trabajan bomberos, efectivos policiales y personal de Defensa Civil, hasta el momento no hay información oficial sobre una posible postergación del encuentro. Sin embargo, está la preocupación de los vecinos, ya que aseguran que cada vez que hay un partido en el Ducó, los movimientos en las tribunas provocan vibraciones en los edificios lindantes.

Según relataron, cada vez que el estadio Tomás Adolfo Ducó recibe público, los saltos y movimientos en las tribunas generan vibraciones que se sienten con claridad en los edificios lindantes. Esto ocurre en cada partido del equipo como local.

Además, en las redes comenzaron a circular versiones sobre una posible reprogramación del partido. Si bien no hay ninguna confirmación oficial, varios hinchas con llegada a los clubes, tanto de Huracán como de Belgrano, especulan con esta posibilidad.

Qué sucedió en Parque Patricios

Las primeras informaciones señalaron que se desplomó el techo del estacionamiento en el subsuelo y que varios vehículos quedaron bajo los escombros, por lo cual en el lugar trabajaban bomberos y cuatro móviles del SAME que indicaron que no se registraron personas heridas.

Personal de Bomberos y Defensa Civil trabaja en la zona, donde decenas de familias fueron evacuadas y una mujer de 38 años recibió oxigenación en el lugar, ya que rechazó ser trasladada al Hospital Penna.

Derrumbe en un complejo de viviendas en Parque Patricios. Foto: X/Hechosanderecho

El jefe de Bomberos indicó que el edificio fue evacuado en forma preventiva y que “no hay heridos”, a la vez que señaló que “se cortaron los suministros” preventivamente y que aún se desconocen las causas que desencadenaron el derrumbe.

“Las personas fueron evacuadas y los suministros se cortaron, todo de forma preventiva”, expresó y añadió: “Seguramente un arquitecto o un ingeniero evalúe la estructura y dé el visto bueno para que las personas puedan regresar”.

Derrumbe en un complejo de viviendas en Parque Patricios. Foto: X/Hechosanderecho

Además, el jefe de Bomberos dijo que en el lugar trabajaron dos grupos de Rescate y acnés, mientras que manifestó que en el lugar “había obras de mantenimiento por filtraciones”, aunque aclaró que “eso tendrá que ser evaluado por personal idóneo”.