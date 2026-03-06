Claudio "Chiqui" Tapia, presidente de la AFA. Foto: X @afa

River anunció su disconformidad con los manejos dentro de la AFA y se bajó del Comité Ejecutivo, lugar donde los clubes resuelven el camino a seguir del fútbol argentino.

Esto cayó como una bomba en Viamonte, donde se teme que otros clubes imiten al Millonario y se genera una revolución.

Stéfano Di Carlo Foto: X Di Carlo

Estudiantes fue el primero en expresar su postura contra la AFA con el “espaldarazo” a Rosario Central, luego de que la AFA decidiera otorgarle un título al Canalla por terminar primero en la tabla general.

En tanto, Racing y Talleres podrían continuar con el éxodo de las reuniones de Comité Ejecutivo, en contra de las formas y la falta de votaciones a la hora de tomar decisiones.

Diego Milito es nuevo presidente de Racing. Foto: X @RacingClub.

Otro de los clubes que podría saltar es Gimnasia La Plata, que expresó su postura en la última reunión con una curiosa inversión privada y podría extender las salidas.

Otros clubes y sus posturas

Boca, San Lorenzo e Independiente no expresaron sus posturas pero se mantienen entre la neutralidad y el pragmatismo.

Claudio "Chiqui" Tapia, Gianni Infantino y Juan Román Riquelme.

Juan Román Riquelme mantiene un buen vínculo con “Chiqui” Tapia, mientras que los popes del Ciclón apoyan el proyecto de AFA por el respaldo ante su crisis económica.

En tanto, el Rojo no expresó su disconformidad y se mantiene expectante a la hora de tomar decisiones.