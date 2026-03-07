¿Dónde se jugará la Finalissima? Foto: UEFA

La Finalissima entre Argentina y España, prevista para el 27 de marzo en el estadio Lusail de Doha, quedó envuelta en una fuerte tormenta institucional luego de que los futbolistas españoles expresaran públicamente su rechazo a disputar el encuentro en Qatar en medio de la escalada del conflicto en Medio Oriente. La postura, que ya había sido mencionada por el propio seleccionador Luis de la Fuente, ahora tomó mayor dimensión con un comunicado oficial de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE).

El reclamo de los jugadores: “No poner en riesgo nuestra integridad”

A través de un comunicado difundido en su sitio web, el gremio español señaló que “en ningún caso debe disputarse en una zona de conflicto para no poner en riesgo la integridad de nuestros compañeros”. El mensaje se alinea con las recientes declaraciones de Luis de la Fuente, quien había pedido públicamente evaluar una alternativa para la sede ante el contexto bélico que involucra ataques en la región.

El conflicto estalló tras una serie de ataques entre Estados Unidos, Israel e Irán, que derivaron en amenazas y acciones que alcanzaron incluso territorio qatarí. Como respuesta, la Asociación de Fútbol de Qatar suspendió todas las competiciones locales hasta nuevo aviso, un hecho que profundizó aún más la incertidumbre sobre la realización del partido.

Preocupación también en el fútbol femenino

El comunicado de la AFE no solo cuestiona la Finalissima. La entidad manifestó igual preocupación por el duelo que la selección femenina debe jugar ante Ucrania en Turquía, otra zona próxima al conflicto. El gremio afirmó que muchos territorios podrían convertirse en objetivos de ataques y advirtió también sobre el riesgo de cierres imprevistos del espacio aéreo, lo que podría dejar varadas a las delegaciones.

Lionel Messi y Lamine Yamal, las figuras de Argentina y España. Foto: Instagram @afaseleccion y @sefutbol

¿Qué dice la UEFA? Qatar presiona para mantener la sede

A pesar del creciente malestar, la UEFA aseguró en las últimas horas que por el momento no se está evaluando ninguna sede alternativa, aunque aclaró que las conversaciones continúan y que la decisión final se tomará en los próximos días. Qatar, que invirtió millones para albergar el evento, no quiere ceder la organización.

Posibles nuevas sedes en caso de un cambio

Aunque oficialmente no se barajan alternativas, comenzaron a circular diversos escenarios posibles para reubicar la Finalissima si finalmente se decide trasladarla. Entre ellos figuran:

Hard Rock Stadium (Miami)

MetLife Stadium (Nueva Jersey)

Wembley (Londres)

Stadio Olímpico (Roma)

Santiago Bernabéu (Madrid)**esta última opción podría descartarse por falta de neutralidad

El trofeo que levantará el campeón de la Finalissima. Foto: NA

España, además, pretende que el partido se juegue en Europa para evitar un viaje largo, algo que afectaría menos a la selección argentina debido a que la mayoría de sus convocados milita justamente en clubes europeos.

Un panorama incierto a semanas del partido

A tres semanas de la fecha pactada, la Finalissima atraviesa su momento más crítico. Las presiones del sindicato español, el contexto geopolítico y las dudas logísticas colocan al partido en un limbo que deberá resolverse en breve. Mientras tanto, tanto UEFA como CONMEBOL analizan escenarios para garantizar un evento seguro y acorde al prestigio que implica un duelo entre los campeones de Europa y América.