El trofeo que levantará el campeón de la Finalissima. Foto: NA

Mientras Lionel Scaloni y Luis de la Fuente preparaban tácticamente lo que sería uno de los duelos futbolísticos más esperados de los últimos años, un acontecimiento completamente extradeportivo irrumpió en sus planificaciones y trastocó las expectativas de todos los hinchas. Los ataques estadounidenses en Teherán y la posterior respuesta iraní generaron un escenario de caos total que terminó por alcanzar a Qatar, país que hospedaba La Finalissima entre Argentina y España, y razón por la cual el país decidió suspender las actividades deportivas y hubo que salir a buscar una alternativa a contrarreloj.

Inglaterra aparece hoy como la opción mejor posicionada. Wembley asoma como el estadio indicado, aunque el 27 está programado un amistoso entre Inglaterra y Uruguay como preparación para el Mundial y ya se están vendiendo entradas. Ese detalle complica cualquier decisión.

Lionel Messi levantando el trofeo de la Finalissima 2022. Foto: Reuters.

La definición podría llegar este jueves, en una nueva reunión entre la UEFA y la Conmebol. Ambas confederaciones mantienen una mesa de trabajo conjunta desde 2022, cuando abrieron su oficina en Londres. Allí se discutirá cuál será el destino final del duelo entre los campeones de América y Europa.

Un antecedente que ilusiona a la Selección

Para la Scaloneta, Londres trae buenos recuerdos. El 1 de junio de 2022, en Wembley, Argentina jugó un partido perfecto y venció 3-0 a Italia en la anterior edición de la copa. Los goles de Lautaro Martínez, Ángel Di María y Paulo Dybala, junto con una actuación brillante de Lionel Messi, dieron la primera imagen de un equipo que meses después sería campeón del mundo.

Lionel Messi y la Selección argentina tras la Finalissima. Foto: EFE.

Aquella tarde, la selección formó con Dibu Martínez; Nahuel Molina, Cuti Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Guido Rodríguez, Giovani Lo Celso; Messi, Lautaro Martínez y Di María. Luego ingresaron Exequiel Palacios, Germán Pezzella, Julián Álvarez, Dybala y Nicolás González.

Sin embargo, será imposible para Scaloni repetir los apellidos de aquella epopeya: Di María está retirado de la albiceleste y algunas jóvenes promesas, como Nico Paz y Máximo Perrone, actuales jugadores del Como, piden pista para demostrar su nivel y meterse entre los convocados al Mundial.

El partido será una prueba de fuego final para el cuerpo técnico, que verá en el encuentro contra España la última oportunidad frente a un rival de nivel para probar esquemas tácticos y nuevas variantes de cara a la Copa del Mundo 2026.