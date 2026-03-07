Lionel Messi, Inter Miami. Foto: IMAGN IMAGES via Reuters Connect

Lionel Messi continúa siendo el epicentro del negocio deportivo mundial incluso en la recta final de su carrera. Desde su llegada a Inter Miami en 2023, la presencia del astro argentino transformó por completo la economía, la audiencia y la identidad del club que cofundó David Beckham. Pero la gran pregunta siempre fue la misma: ¿cuánto le paga exactamente la franquicia al campeón del mundo?

En una reciente entrevista, Jorge Mas, dueño de Inter Miami, reveló detalles clave del contrato del rosarino y confirmó que Messi percibe una cifra que lo mantiene entre los deportistas mejor remunerados del planeta. Según Mas, el capitán de la Selección Argentina recibe entre USD 70 y USD 80 millones por año, una suma que incluye compensación salarial, bonos deportivos y derechos de participación accionaria dentro del club.

Estos números fueron confirmados también por otras fuentes periodísticas, que señalan que el acuerdo vigente se firmó en 2025 y se extiende por tres temporadas, manteniendo a Messi en la MLS hasta cerca de los 40 años.

Jorge Mas, propietario del Inter Miami. Foto: X @InterMiamiCF.

Un contrato único que va más allá del salario

El acuerdo de Messi no se asemeja al de ningún otro futbolista de la MLS. Inter Miami diseñó un esquema híbrido que combina:

Sueldo fijo anual

Participación en ingresos comerciales

Derechos de equity o participación accionaria tras su retiro

La estructura del contrato, aunque no fue publicada en detalle, apunta a que Messi podría convertirse en copropietario parcial del club cuando finalice su etapa como jugador. Este componente, clave en el proyecto deportivo y comercial, fue diseñado desde su llegada a Estados Unidos.

Cómo hace Inter Miami para pagar un salario tan alto

Mantener a Messi implica una ingeniería financiera inédita en la historia de la MLS. Según Mas, alrededor del 55% de los ingresos del club provienen de patrocinios y acuerdos comerciales, un porcentaje muy por encima del promedio de otras franquicias, donde los derechos televisivos suelen ocupar un rol central. En el caso de Inter Miami, estos aportan apenas un 2% del total.

La estrategia de Mas es clara: atraer marcas globales. De hecho, el club anunció recientemente un acuerdo multianual con la fintech brasileña Nu Holdings, que le da nombre al nuevo estadio —Nu Stadium— y aparecerá en la camiseta del equipo.

Lionel Messi y Donald Trump en la Casa Blanca. Foto: REUTERS

Messi vs. Ronaldo: la inevitable comparación

Aunque Messi encabeza con comodidad la lista de mejores pagados de la MLS, sigue por detrás de Cristiano Ronaldo, cuyo contrato con Al-Nassr supera los USD 400 millones por año, según diversas estimaciones.

Sin embargo, especialistas señalan que el impacto comercial, deportivo y mediático del argentino en Estados Unidos es incomparable. Desde su llegada, Inter Miami pasó de ser un equipo emergente a transformarse en la franquicia más valiosa de la liga, con récords de venta de entradas, merchandising y audiencia.

El futuro del astro en Estados Unidos

Messi ya vive una etapa histórica en la MLS, donde combina rendimiento deportivo, influencia cultural y un rol empresarial creciente. Todo indica que su presencia no solo elevó la vara económica del fútbol estadounidense, sino que también redefinió el modelo de negocio para futuras estrellas internacionales que desembarquen en la liga.