Lionel Messi, campeón de la MLS con Inter Miami. Foto: IMAGN IMAGES via Reuters Connect

La Casa Blanca confirmó este jueves que Lionel Messi participará en la recepción que el presidente estadounidense, Donald Trump, ofrecerá hoy en la Casa Blanca para celebrar al Inter Miami como campeón de la temporada pasada de la Major League Soccer (MLS).

El acto supondrá la primera visita del astro argentino a la residencia oficial del mandatario estadounidense y posiblemente el primer encuentro cara a cara entre Messi y Trump.

Lionel Messi coincidió con Donald Trump en el America Business Forum. Foto: REUTERS

En noviembre de 2025, tanto el futbolista como el presidente de EEUU participaron en el American Business Forum, un evento impulsado por el líder republicano que contó con la presencia, entre otros, del presidente argentino, Javier Milei, el actor Will Smith, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, o los extenistas Serena Williams y Rafa Nadal.

Sin embargo, no está claro si Messi y Trump se encontraron cara a cara durante aquel evento, celebrado en el centro de Miami.

El último antecedente de Messi y la Casa Blanca

En enero de 2025, durante los últimos días de la presidencia de Joe Biden, Messi fue galardonado con la Medalla Presidencial de la Libertad.

No obstante, el capitán del Inter Miami y la Selección Argentina no pudo acudir a la ceremonia de entrega en la Casa Blanca debido a incompatibilidades de agenda.

El Inter Miami, que se hizo con la Copa MLS en 2025, tiene previsto jugar el sábado contra el DC United en el Audi Field de la capital estadounidense en partido correspondiente a la tercera fecha de la temporada regular norteamericana.