Franco Colapinto en el Gran Premio de Australia. Foto: REUTERS

En la primera qualy de la temporada 2026 de la Fórmula 1, Franco Colapinto largará 16° en el Gran Premio de Australia luego de avanzar a Q2.

El nacido en Pilar había terminado 16° y 18° en las primeras sesiones de entrenamiento. En la última, previa a la clasificación, repitió el 16° puesto.

La vuelta más veloz del piloto de Alpine fue de 1:21.200 sobre el cierre de la Q1. En tanto, el registro más rápido de Alpine fue de Gasly en la Q2 con 1:20.501.

La nota de la qualy la dio Max Verstappen, quien sufrió un choque impensado cuando iniciaba su vuelta cronometrada y quedó afuera de la Q1.

La palabra del argentino

“Tenemos una idea de lo que pasó pero es muy difícil de solucionarlo tan rápido, lleva semanas de proceso de diseñar una parte del auto que te vas dando cuenta los problemas que tiene. Llevarlo a la práctica después del simulador es difícil porque lleva semanas y meses de diseño y fábrica. Lleva tiempo. Lo más importante es entender de dónde vienen los problemas grandes con el auto y trabajar en eso”, explicó el pilarense.

“Va a haber que trabajar para entender las diferencias. Vamos por buen camino, aunque no estamos dónde queríamos estar. RB y Audi están muy fuertes y hay que entender el por qué y mejorar esos temitas que nos faltan. Hay que mejorar rápido porque, aunque es un campeonato largo, es importante evolucionar rápido”, detalló.

