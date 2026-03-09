Lionel Messi con Xavi Hernández en el Barcelona. Foto: NA/AFP

En medio de la carrera electoral en el Barcelona, Xavi Hernández lanzó una bomba que deja mal parado a Joan Laporta, expresidente culé que buscará su segundo mandato, quien se habría negado a concretar la vuelta de Lionel Messi al club en 2023 “porque no quería una guerra con él”.

“Leo estaba fichado. En enero del 2023, después de quedar campeón del mundo, contactamos y él me dice que tiene ilusión de volver y yo lo veo. Hablamos hasta el mes de marzo y le digo, bueno, cuando tú me des el OK, se lo digo al presidente porque yo lo veo futbolísticamente”, señaló sobre el posible regreso de Messi al Barça con Xavi como entrenador.

Joan Laporta, expresidente del Barcelona. Foto: NA

En diálogo con La Vanguardia, el exfutbolista señaló que Laporta “empezó a negociar el contrato con el padre de Leo” y tenían “la luz verde de LaLiga, pero es el presidente el que lo tira todo para atrás”.

Por qué Lionel Messi no volvió al Barcelona

“Yo ahora pienso que no voy a volver nunca más al Barça. Ya he hecho mi etapa como jugador y entrenador. A partir de ahí, mi interés es contar la verdad, y Leo no viene al Barça porque el presidente no quiere, no por LaLiga ni porque Jorge Messi pide más dinero, eso es mentira, es el presidente con su gente quienes le dicen que no, que no se lo puede permitir, que él tiene todo el poder y que Messi le va a gestionar mal ese poder”, disparó

Y sumó: “Laporta me dijo textualmente que si volvía Leo le iba a hacer la guerra y que no se lo podía permitir. Y luego de repente Leo dejó de atenderme el teléfono porque por otro lado le habían dicho que la operación no se podía hacer. Y yo llamando al padre le dije ‘no puede ser Jorge’. Y él me dice, ‘habla con el presidente’. Ahí, le insistí en que llevábamos cinco meses hablando con Leo, que estaba hecho, futbolísticamente no hay dudas, a nivel económico nos vamos a Montjuïc y vamos a hacer un ‘Last Dance’ como el de Michael Jordan, todo preparado”.

Lionel Messi y Xavi Hernández en el Barcelona. Foto: NA

Además, Xavi reconoció que la frustrada segunda etapa de Messi derivó en un distanciamiento en el vínculo con la “Pulga”, quien creyó que el exmediocampista “estaba en el entramado”, aunque -afirmó- ahora ya retomaron la buena amistad.

El exfutbolista español reconoció también que se “moría de ganas” de que Leo vuelva a Barcelona y sostuvo que actualmente “ayudaría al equipo a meter goles” y en la producción ofensiva del plantel. “Era su deseo y el mío, él lo sabe. No se dio por culpa de los que están”, aclaró.