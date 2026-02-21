El plan de un candidato a presidente del Barcelona para traer de regreso a Messi:

¿Otra vez con la camiseta del Barcelona?

Un sueño que desde hace mucho tiempo quiere cumplir el Barcelona es sin dudas repatriar a su máximo ídolo del club, Lionel Messi. Y esta vez, parecería que hay un plan, o al menos así lo dejó entrever el candidato a presidente del equipo español Víctor Font, principal rival de Laporta en las próximas elecciones del 15 de marzo, quien afirmó que Messi se debe retirar jugando en el Barcelona y también se refirió a la situación de Julián Álvarez.

¿Se volverá a dar esta imagen?

El sueño de Messi en Barcelona ¿será posible?

Barcelona tendrá elecciones el próximo 15 de marzo y el clima, como suele ser en la antesala de cualquier elección, es de suma expectativa. Por eso Font apuesta fuerte con su frase sobre Messi y su partida del equipo culé: “Es una de las peores decisiones”. Y afirmó: “Si ganamos las votaciones, el last-dance de Messi es posible”.

Asimismo, Font propone consagrar al capitán argentino como Presidente de Honor del Barcelona y afirmó: “Messi es un referente como futbolista y como persona. Es trabajador, comprometido, líder, honesto y quiere al Barca. Refleja cómo somos los culés. Si es así, tendremos el mejor embajador posible”.

“No puede acabar su vínculo Barca con una despedida en una sala cerrada”, argumentó el candidato que le quiere arrebatar la presidencia a Laporte. “Debe retirarse en el césped. Obviamente, el cómo depende de su voluntad y de la situación en la que se encuentre al final de 2026. La única forma de que se marche como merece, de pantalones cortos, es si Laporta no gobierna desde el 16 de marzo”, sostuvo

Lionel Messi en el Barcelona. Foto: EFE.

Además, reveló que “estamos estudiando un acuerdo estratégico con Inter Miami porque somos clubes complementarios y hay sinergias posibles”. Cabe recordar que la institución de Estados Unidos tiene contrato con Messi hasta diciembre de 2028.

Por último, Font también hizo alusión sobre el interés del Barcelona por el delantero de la Selección Argentina, Julián Álvarez: “Aviso a navegantes: el club no tiene cerca el fichaje de Julián porque ni siquiera ha hablado con Atlético de Madrid. Nosotros sí estamos hablando con clubes para conocer posibilidades”.