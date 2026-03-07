En medio del revuelo, Javier Mascherano dio detalles de la visita del Inter Miami a Donald Trump:

Lionel Messi, Javier Mascherano y Donald Trump en la Casa Blanca. Foto: REUTERS

Con Lionel Messi a la cabeza, el Inter Miami visitó el jueves la Casa Blanca y llevó a cabo un encuentro con Donald Trump para celebrar el título de la MLS. El cruce entre el capitán de la Selección Argentina y el presidente de Estados Unidos generó revuelo en la opinión pública, por lo que Javier Mascherano, DT de las “Garzas” decidió romper el silencio y explicar los motivos de esta visita.

Además de poser un rol importante dentro de la ceremonia y ubicarse detrás de Trump en la transmisión oficial, el director técnico del conjunto de Florida fue uno de los principales participantes que mantuvo un saludo personal con el mandatario estadounidense.

“Vinimos y cumplimos con algo protocolar que es prácticamente una tradición de venir a visitar la Casa Blanca por ser el equipo campeón. Es algo que estaba ya concertado hacía mucho tiempo”, aseguró Mascherano en diálogo con ESPN.

Y agregó: “De hecho, justo estaba armado para el partido que jugásemos acá en Washington y nada, estuvimos ahí un par de horas conociendo por dentro un poco lo que es la Casa Blanca, no mucho, lo que se podía”.

Por último, Mascherano enfatizó que el encuentro con Trump “fue lo que se vio en televisión” y señaló: “Tuvimos que cumplir con la obligación, pero la realidad es diferente a la de ayer, que no tiene nada que ver con nuestro lado deportivo”.

En medio de tanto revuelo, el Inter Miami de Javier Mascherano deberá dejar atrás este episodio para concentrarse en el partido de este sábado a las 18.30 (hora de la Argentina) ante DC United por la MLS en busca de su segundo triunfo consecutivo.

Javier Mascherano sobre la visita del Inter Miami a Donald Trump. Video: ESPN

Revuelo por la visita de Lionel Messi a Donald Trump

La reciente visita de Lionel Messi a la Casa Blanca generó gran repercusión mundial. El astro argentino, acompañado por sus compañeros de Inter Miami, fue recibido por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en una ceremonia oficial para celebrar el título de la MLS Cup 2025.

El encuentro, realizado el 5 de marzo de 2026, marcó la primera visita de Messi a la Casa Blanca, lo que añadió un tono histórico al evento. Durante la ceremonia, Trump elogió repetidamente al jugador y destacó su impacto en el fútbol estadounidense tras su llegada a Inter Miami en 2023.

Lionel participó del acto sin brindar declaraciones, fiel a su estilo reservado fuera del campo de juego. Sí protagonizó uno de los momentos más destacados cuando obsequió a Trump un balón rosado de Inter Miami, un gesto simbólico que acaparó la atención de los presentes y de los medios internacionales.

Donald Trump agradeció a Lionel Messi Foto: Sipa USA via Reuters Connect

Además del intercambio protocolar, Trump resaltó el enorme peso mediático y deportivo de Messi, señalando que “es un honor decir lo que ningún presidente estadounidense había dicho antes: Bienvenido a la Casa Blanca, Lionel Messi”. El presidente también subrayó la dificultad de mantener un rendimiento tan alto temporada tras temporada, reconociendo al argentino como pieza clave del éxito reciente de Inter Miami.

La ceremonia contó con la presencia de otras figuras del plantel, como Luis Suárez, Rodrigo De Paul y Tadeo Allende, además de dirigentes de la MLS y miembros del gabinete presidencial. Tras el evento principal, el equipo fue invitado al Despacho Oval, siguiendo una tradición de décadas en el deporte estadounidense.

La visita no estuvo exenta de contenido político: Trump hizo referencias a conflictos internacionales y temas de actualidad, aunque evitó involucrar a Messi en esos asuntos, consciente del perfil apolítico del jugador argentino.