La Selección de Irán confirmó que jugará el Mundial 2026. Foto: Reuters

La presencia de Selección de Irán en el Mundial 2026 volvió a quedar en el centro de la polémica luego de que dirigentes del fútbol asiático y autoridades iraníes ratificaran que el equipo disputará el torneo que se jugará desde junio en Estados Unidos, México y Canadá, pese a advertencias del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre la seguridad del plantel.

En Kuala Lumpur, el secretario general de la Confederación Asiática de Fútbol (AFC), Windsor John, afirmó este lunes que hasta el momento no existe ninguna comunicación oficial que indique que Irán podría quedar fuera del certamen mundialista: “Son miembros nuestros. Queremos que jueguen. Hasta donde sabemos, Irán va a jugar”.

Irán en el sorteo del Mundial 2026. Foto: Reuters (Carlos Barria)

Según explicó el dirigente, la federación iraní ya manifestó formalmente su intención de participar del Mundial, más allá del clima político y militar que atraviesa la región. “Es un momento muy emotivo, todo el mundo está diciendo muchas cosas. Al final del día, es la federación de fútbol de Irán la que debe decidir si juega y, a día de hoy, nos ha dicho que van al Mundial”, agregó John.

La controversia se intensificó luego de que Trump publicara en redes sociales que el equipo iraní sería “bienvenido” en el torneo, aunque al mismo tiempo sugirió que su presencia podría implicar riesgos de seguridad en el contexto de las tensiones entre Estados Unidos e Irán. “Realmente no creo que sea apropiado que estén allí, por su propia vida y seguridad”, escribió el mandatario.

La reacción de Irán a las polémicas declaraciones de Donald Trump sobre el Mundial

Las declaraciones generaron una rápida reacción desde Teherán. El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmail Baghaei, indicó que corresponde a la FIFA aclarar la situación y garantizar las condiciones de seguridad.

“La FIFA es la organizadora del Mundial. Si se emiten advertencias al más alto nivel sobre la seguridad de los futbolistas iraníes, esto indica que el país anfitrión aparentemente carece de la capacidad para garantizar un evento deportivo de esta magnitud”, cuestionó Baghaei.

Donald Trump junto a Gianni Infantino, presidente de la FIFA. Foto: Reuters (Jonathan Ernst)

A su vez, la propia selección iraní respondió en las redes sociales que mantiene su intención de competir y recordó que el torneo es organizado por la FIFA y no por el gobierno estadounidense. “Nadie puede excluirnos del Mundial”, remarcaron desde el equipo, considerado una de las principales potencias del fútbol asiático.

Por ahora, la FIFA evitó pronunciarse públicamente sobre la controversia. El presidente del organismo, Gianni Infantino, solo publicó un mensaje en Instagram tras reunirse con Trump en la Casa Blanca, en el que aseguró haber recibido garantías de que Irán será bienvenido en la competencia.

El calendario de la Selección de Irán en el Mundial 2026